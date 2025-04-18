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Emekliler ara zam bekliyor! Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.04.2025 11:00
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2025 yılının yavaş yavaş ortalarına gelirken asgari ücretli ara zam alıp almayacağını, emekliler ise ne kadar ara zam geleceğini merak etmeye başladı. Ocak ayındaki maaş zamlarının yeterli gelmediğini düşünen vatandaşlar ara zam için konuşulan oranları beklerken asgari ücretli pastadan pay alıp almayacağını soruyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında hem asgari ücretli hem de emekli için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Emekliler ara zam bekliyor! Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Ocak ayında emeklilerin maaşına yüzde 15,75; en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira ve asgari ücret 22 bin 104 lira olmuştu. Nisan ayının ortalarına gelmişken artık 2025'in ortalarına da yavaş yavaş yaklaşılıyor. Milyonlarca emekli ara zamlarının ne kadar olacağını merak ederken asgari ücretli ara zam için neler konuşulduğunu merak ediyor.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

SZC TV'ye katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında hem asgari ücret hem de emekli maaşları için açıklamalarda bulundu. Erdursun, Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlattı ve Temmuz ayında enflasyonun yüzde 20'ler civarında olabileceğini kaydederek, "Hükümet yetkilileri, 'Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık'diyecekler. Bu sebeple Temmuz ayında memur - memur emeklisine, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete ara zam yapılmayacak" dedi.
Pandemi ile beraber sabit gelirlilerde artış yaşandığının altını çizen Erdursun, sabit gelirlinin reel olarak alım gücünün düştüğünü söyleyerek, "Bu yüzden emekli, memur ve asgari ücretli ayrı düzenleme olmalı ancak böyle bir düzenleme yok" şeklinde konuştu.

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Emekli aylıklarının ortalamasının 17 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında olduğunu kaydeden Erdursun, "Şu anda açlık sınırına bakıldığı zaman milyonlarca kişi açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı 80 bin lira oldu. Ülkenin yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında" sözlerini sarf etti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?

Seyyanen zammın en son 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Erdursun, 2023 yılında oransal olarak refa payının verildiğini ancak oransal artışın bir faydasının olmadığını ifade etti. En düşük emekli aylığının en fazla yüzde 20 oranın artabileceğini ve 17 bin 250 lira olabileceğini söyledi.

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en düşük emekli maaşı Özgür Erdursun asgari ücret 2025
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