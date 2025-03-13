Emekliler dikkat 'Refah payı sinyali' diyerek açıkladı! Uzman isimden 'emekli maaşı' açıklaması

Emeklilerin merakla beklediği emekli bayram ikramiyeleri belli oldu ve ikramiyeler 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler Temmuz ayı için emekli maaşlarına ara zam konusuna çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin araştırdığı konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"ZAM YÜZDE 30-33,5 ORANLARINA ULAŞTI"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hedeflenen enflasyon sınırına rağmen emekli ikramiyesine yüzde 30-33,5 aralığında zam yapıldığının altını çizip şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi yönetiminin kırmızı çizgisi olarak belirlenen yüzde 24 hedef enflasyon sınırına rağmen emeklilik ikramiyesine yapılan zam yüzde 30-33,5 oranlarına ulaştı.

Emeklilerin tepkileri, milletvekilleri ve parti teşkilatları nezdinde etkili oldu. Sonuç olarak ikramiye 4000 TL olarak belirlendi.

"EK REFAH PAYI EKLENEBİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR SİNYAL"

Bu artış ekonomi yönetiminin hedef enflasyon çizgisinin esnetildiğini gösteriyor. Bu durum Temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal.

2026-2027 yılları için işçi sendikaları (Hak-İş, Türk-İş) toplu sözleşme masasına güçlü taleplerle oturacak.

"MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN DE OLUMLU BİR İŞARET OLABİLİR"

Memurlar için de toplu sözleşme süreci başlayacak ancak grev hakları olmadığı için güçlü bir yaptırım beklenmiyor.

Eğer işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul görürse, bu durum memurlar ve emekliler için de olumlu bir işaret olabilir"