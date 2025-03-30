Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... Bayram ikramiyesinde son durum

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti ancak bunun için kararın TBMM'den geçip Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu. Bir yandan ikramiyenin 3 bin TL'lik kısmı emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Teklifin Meclis'te kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'deydi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Son olarak emekli ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ikramiye ile ilgili madde "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir" şeklinde yer aldı.

Bundan sonra, hesaplara geçen 3 bin liranın yanında SGK'nın bin liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.