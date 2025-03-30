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Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... Bayram ikramiyesinde son durum

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
30.03.2025 08:58
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Emeklilere bayramda verilen ikramiyelere yüzde 33.33 oranında zam yapılmış ve 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ancak bunun için teklifin Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu. Bu süreçte 3 bin TL'lik kısım ise emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Emeklilerin merakla beklediği son durumda; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... Bayram ikramiyesinde son durum

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti ancak bunun için kararın TBMM'den geçip Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu. Bir yandan ikramiyenin 3 bin TL'lik kısmı emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Teklifin Meclis'te kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'deydi.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Son olarak emekli ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ikramiye ile ilgili madde "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir" şeklinde yer aldı.

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Bundan sonra, hesaplara geçen 3 bin liranın yanında SGK'nın bin liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.

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emekli ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi
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