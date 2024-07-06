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Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

06.07.2024 21:04
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Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere yönelik yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesinin erişime açıldığı belirtildi. Emekliler, site üzerinden oluşturdukları "dijital kimlik kartı" ile kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

KENDİLERİNE ÖZEL İNDİRİMLERDEN FAYDALANABİLECEKLER

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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