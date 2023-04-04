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Emekliler dikkat tarihler açıklandı! 7500 TL emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

04.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7500 TL emekli maaşı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılması kanun teklifi mecliste kabul edilmişti. Kararın ardından emekli maaşı tarihlerini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki 7500 TL emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekliler dikkat tarihler açıklandı! 7500 TL emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı zammı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış ve sonrasında TBMM'de kabul edilmişti. Yüzde 36'lık zam oranından etkilenen milyonlarca vatandaş Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları tarihlerini merak ediyor. İşte 7500 TL emekli maaşı ödeme günleri...

7500 TL EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

En düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye çıkaran kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Böylece, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de 2 bin liraya çıkarak resmileşmiş oldu.

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Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış oldu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri nisan ayında hesaplara yatmış olacak. Buna göre;

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.

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