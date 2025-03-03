Emekliler heyecanla bekliyordu! Gözler AK Parti MYK'ya çevrildi, bayram ikramiyesi bu hafta belli olacak...

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramında ne kadar ikramiye alacak? Milyonlarca emekli için geri sayım başladı. 16,5 milyon emekli bu hafta belli olacak bayram ikramiyesi için gözünü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) çevirdi.

Ekonomim'in haberine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK' da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantının ardından ekonomi kurmaylarının emekli ikramiye zammını görüşmek üzere bir araya gelmesinin planlanacağı söyleniyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Emeklinin bayram ikramiyesine bin liralık zam yapılmasının durumunda bütçeye maliyeti 34.5 milyar lira; 2 bin lira zam yapılması durumunda ise bütçeye maliyeti 70.5 milyar lira olması tahmin ediliyor.

15 MADDELİK TORBA YASA GELİYOR

Ayrıca, bu hafta içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte ise hangi maddelerin yer alacağı belli oldu. AK Parti kaynaklarına göre, 15 maddelik torba teklifinde şu maddeler bulunacak: