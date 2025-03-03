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Emekliler heyecanla bekliyordu! Gözler AK Parti MYK'ya çevrildi, bayram ikramiyesi bu hafta belli olacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.03.2025 12:32
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Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında ne kadar bayram ikramyesi alacağını merak ediyor. Yaklaşık olarak 16,5 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başlamışken zam oranının bu hafta içerisinde belli olacak. Peki, bu artış bütçeye etkisi nasıl olacak? İşte detaylar...

Emekliler heyecanla bekliyordu! Gözler AK Parti MYK'ya çevrildi, bayram ikramiyesi bu hafta belli olacak...

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramında ne kadar ikramiye alacak? Milyonlarca emekli için geri sayım başladı. 16,5 milyon emekli bu hafta belli olacak bayram ikramiyesi için gözünü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) çevirdi.

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Ekonomim'in haberine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK' da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantının ardından ekonomi kurmaylarının emekli ikramiye zammını görüşmek üzere bir araya gelmesinin planlanacağı söyleniyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Emeklinin bayram ikramiyesine bin liralık zam yapılmasının durumunda bütçeye maliyeti 34.5 milyar lira; 2 bin lira zam yapılması durumunda ise bütçeye maliyeti 70.5 milyar lira olması tahmin ediliyor.

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15 MADDELİK TORBA YASA GELİYOR

Ayrıca, bu hafta içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte ise hangi maddelerin yer alacağı belli oldu. AK Parti kaynaklarına göre, 15 maddelik torba teklifinde şu maddeler bulunacak:

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı ve doğurganlık oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 2023’ten sonra doğan çocuklara yapılacak maddi desteklere yasal çerçeve çizilecek.
  • Bu çerçevede yapılacak yardımlar kademelendirilecek ve her yıl bu yapılacak yardım miktarını Cumhurbaşkanı belirleyecek.
  • Bütçe ödenmesi zorunlu destekler arasına girecek. Teklifle ödenecek maddi yardımdan yararlanacak çocuk sayısı, kaç yaşına kadar yapılacağı da belirlenecek.
  • Torba teklifle çeşitli nedenlerle karayolları kurallarını ihlal eden ceza düzenlemeler var.

  • Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ve yürütme tarihini durduğu bazı maddelerde torba teklifte yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
torba yasa Bayram ikramiyesi emekli
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