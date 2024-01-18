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Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
18.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı taban rakamı 10 bin TL’ye çıkarılan emekliler için bu sene bir dizi hizmet devreye alınacak. Bunlar arasında emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasından, 65 yaş üstü emeklilere verilmesi planlanan özel kartla, çeşitli indirimlerden yararlandırılması da var.

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

SSK ve BAĞKUR emeklisi aylıklarının ilave yüzde 5 artış yapılarak yüzde 42,6’ya çıkarılması ve en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesini emekliler yeterli bulmazken, bu yıl emekliler için yeni hizmetlerin devreye alınması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM İDDİASI

2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan çalışmayan tüm emekliler faydalanmıştı. Edinilen bilgiye göre bir adım da Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için atılacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, hükümetin bu konudaki önemli gündem maddelerinden biri bu konuda olacak. 2018’de 1.000 lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, 2021’de 1.100 liraya, geçen yıl da 2 bin liraya yükselmişti. Hâlihazırda 2.000 lira olan bayram ikramiyesinin artırılması için çalışma yapacağı öğrenildi.

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KÜLTÜREL FAALİYETLERDE İNDİRİM

Ayrıca emeklilerin sosyal faaliyetlerde bulunmasına imkân verecek projeleri de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu çerçevede 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara özel bir kart verilmesi, bu kartın sahiplerine hem şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinde hem de sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması planlanıyor.


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