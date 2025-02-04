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Emekliler için '223 bin TL'lik' çözüm! Merak edilen formülü hesapladı 'En azından son bir kez...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 11:21
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Emekli maaş zamları belli oldu ancak emeklilerin seyyanen zam talebi sürüyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan ise çarpıcı bir hesaplama geldi. Seyyanen zam ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmazken Karakaş, seyyanen zam ihtimalindeki rakamı hesaplayarak emeklilerin zam alsaydı alacağı tutarı açıkladı. "Faizini de eklediğiniz zaman bu borcun kartopu gibi büyüdüğünü görüyoruz" diyen Karakaş "Umarım hükümet en azından bu seyyanen zammı son bir kez verir" ifadelerini kullandı.

Emekliler için '223 bin TL'lik' çözüm! Merak edilen formülü hesapladı 'En azından son bir kez...'

Zamlı emekli maaşları belli oldu, ancak emekliler halen seyyanen zam konusunda bir beklenti içerisinde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş seyyanen zamma dair yaptığı hesaplamayla dikkat çekti. Karakaş seyyanen zam için "Son bir kez bütün emeklilere verilmesi elzem" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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TGRT Haber'de yer alan habere göre; İsa Karakaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emeklilerimiz ısrarla seyyanen zam vaatleri yerine getirilsin diye yazıyor. İsa Karakaş olarak seyyanen zammın takipçisi olmaya devam edeceğim.

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"EMEKLİLERİN BÜTÜN SORUNLARI BİR BAKIMA BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAKTI"

Ankara'da seyyanen zamla ilgili bir gelişme var mı? Şimdi biliyorsunuz seyyanen zam verilmiş olsa ne kök maaştan bahsedecek olurduk ne de büyük yakınmalardan söz edecek olurduk ve emeklilerin bütün sorunları bir bakıma büyük ölçüde çözülmüş olacaktı.

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"SON BİR KEZ BÜTÜN EMEKLİLERE VERİLMESİ ELZEM"

Seyyanen zammın sadece son bir kez verilmesini defalarca dile getirdim yine aynı şeyi söylüyorum. Son bir kez bütün emeklilere verilmesi elzem.

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Son bir kez verildikten sonra ne kadar prim ödenmiş, ödenen prime göre maaşların artırılması ve yine halen çalışanların sistemde kalmaları için hükümetin programlarında yer aldığı üzere SSK ve Bağkur seyyanen zam verildiği takdirde ki memur emeklilerinin seyyanen zamdan daha fazla alacağı olacak.

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SEYYANEN ZAM VERİLSEYDİ EMEKLİ MAAŞLARI NE OLURDU?

8077 TL idi seyyanen zam. 2024 Ocak ayında SSK Bağkur memur emeklisi dahil banka sandıklarına tabi olanlar dahil ne kadar zam yapıldı? Eşitleme yapıldı ve herkes yüzde 49.5 oranında zam aldı. Bu durumda 2024 Ocak ayı itibarıyla 8077 TL oranındaki seyyanen zam yüzde 12.05 yükselmişti. Temmuz 2024'e geldiğimiz zaman memur emeklilerinin zammı SSK ve Bağkur emeklerinin zammının altında kaldığı için SSK ve Bağkur emeklerine 2024 Temmuz'da yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise yüzde 19,3 oranında verildi. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 Temmuz ayında seyyanen zam memur emeklileri için yüzde 14.3'te kaldı SSK ve Bağkur emeklilerinin seyyanen zammı ise yüzde 11.03 kadar yükseldi.

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2025 Ocak ayına geldik. Yine memur emeklileri enflasyonun altında kaldığı için SSK ve Bağkur'a göre seyyanen zammı da daha düşük kaldı. Bu durumda memur emeklilerinin seyyanen zammı yüzde 16.43'e yükseldi SSK ve Bağkur emeklilerinin seyyanen en zammı ise yüzde 17.40 liraya kadar yükseldi.

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"ZAM ALACAĞI 228 BİN TL'YE KADAR YÜKSELDİ"

Peki seyyanen zam vaadi yerine getirilseydi, memur emeklilerinin seyyanen zam alacağı 223.000 lirayı aşacaktı. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam alacağı ise 228.426 liraya kadar yükseldi.

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Bir de bu rakamlara faizini de eklememiz lazım. Dolayısıyla faizini de eklediğiniz zaman bu borcun kartopu gibi büyüdüğünü görüyoruz. Umarım hükümet en azından bu seyyanen zammı son bir kez verir. Emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır."

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Hissenet
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