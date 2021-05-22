Emekliler maaşlarını erken mi alacak? Zam farkı ay içerisinde ödenecek

Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki Temmuz ayı enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur’luların maaşlarında 550 TL zam yaşanırken, bin 100 TL’de ikramiye vatandaşların hesabına yatırılacak. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz tarihinde belli olacak.
EMEKLİYE YÜZDE 7.66 ZAM ORANI
İlk 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak, memur emeklilerinin de yüzde 3’lük artışa ek olarak alacakları fark miktarları belli olacak.
Emekli maaşlarına yılda 2 defa yapılan zam için geri sayım başladı. Yapılan hesaplamalara göre önceki ayların enflasyon verileri dikkate alındığında Temmuz ayında 7.66 oranında bir enflasyon zammı bekleniyor.
Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.
TEMMUZ’DA ÇİFTE MÜJDE
Her sene emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının yanında, emekliler ikramiye heyecanı da yaşayacak.
2018 senesinden beri bayramlarda verilen Emekli ikramiyesi bu sene de verilmeye devam ediyor. 2021 senesi Kurban Bayramı 20 – 23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Bu sebeple emekliler Temmuz ayında, hem emekli maaşlarına zam, hem de ikramiye fırsatından yaralanabilecek.
Eğer ödeme takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında vatandaşa ödenecek.
ERKEN MAAŞ GÜNDEMİ
SSK’lı vatandaşlar maaş ödemelerini her ayın 17 – 26 tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur’lular ise 25 – 28 tarihleri arasında alıyor.
Ancak Kurban Bayramı’nın Temmuz ayının ortalarına denk gelmesi ile, bayramda maaşların erken yatma ihtimali de bulunuyor.
2021 Ramazan ayında emekli ikramiyeleri ve maaşları bayramdan önce yatırılmıştı.
Ayrıca memur emeklilerinin maaşı, enflasyon verisi bekleneceği için Temmuz başında zamsız olarak yatacak. Zam farkı ise ay içinde ödenecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum