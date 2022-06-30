FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Emekliler merakla bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Son dakika: Emekliler merakla bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

30.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesinde alacakları ikramiyeleri merak ediyordu. Çalışma Bakanlığı'ndan emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Son dakika: Emekliler merakla bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Son dakika: Milyonlarca emekli Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyordu. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve Ramazan ile Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1100 lira olarak ödenen ikramiyelere ilişkin flaş bir haber geldi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair ise henüz bir açıklama gelmedi. İşte son dakika emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri ile ilgili haberin detayları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

iStock-658910856

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

  • 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

  • 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zamda kritik gün! Asgari ücrete zamda kritik gün!
Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...
Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldıAsgari ücret için tüm hesaplar yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.