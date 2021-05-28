Emekliler ödeme yapmayacak! Muafiyetten yararlanacak olanlar dikkat! Son 4 gün

Ev sahiplerininin her yıl ödediği emlak vergisi ödemelerinin ilk taksit dönemi için geri sayım başladı. Belediyelere ödenen vergiler, 31 Aralık’ta sona erecek. Bazı vatandaşlar da bu vergiden muaf tutuluyor. Evi olmasına rağmen bu sene emlak vergisi ödemelerinden muaf olanlar arasında engelliler, işsizler, gaziler, dul ve yetimler, şehitler, ve SGK’den aldıkları aylıklarından başka geliri olmayanlar yer alıyor.

KİMLER VERGİ ÖDEMELERİNDEN MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen işsizler, ev hanımları, engelliler, gaziler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler ve şehitlerin dul ve yetimleri…

ŞARTLARI NELER?

Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekir. Birden fazla hissesi olanlar veya emekli olmasına karşın çalışıp maaş alanlar faydalanamıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Gazi, engelli, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.

KONUTTA OTURMA ŞARTI BULUNUYOR MU?

Yok. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturan vatandaşlar da emlak vergisi ödemez. Fakat bu ev kiradaysa, kira gelir vergisi söz konusu oluyor.