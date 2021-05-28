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Emekliler ödeme yapmayacak! Muafiyetten yararlanacak olanlar dikkat! Son 4 gün

28.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksidi için son günler yaklaşıyor. Ev hanımları, emekliler, engelliler ve geliri olmayanlar ise belirli şartlarda vergilerden. Muaf tutuluyor. Bu sene emekli olanlar da bir sonraki yıl muafiyetliler listesine girecek.

Emekliler ödeme yapmayacak! Muafiyetten yararlanacak olanlar dikkat! Son 4 gün

Ev sahiplerininin her yıl ödediği emlak vergisi ödemelerinin ilk taksit dönemi için geri sayım başladı. Belediyelere ödenen vergiler, 31 Aralık’ta sona erecek. Bazı vatandaşlar da bu vergiden muaf tutuluyor. Evi olmasına rağmen bu sene emlak vergisi ödemelerinden muaf olanlar arasında engelliler, işsizler, gaziler, dul ve yetimler, şehitler, ve SGK’den aldıkları aylıklarından başka geliri olmayanlar yer alıyor.

KİMLER VERGİ ÖDEMELERİNDEN MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen işsizler, ev hanımları, engelliler, gaziler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler ve şehitlerin dul ve yetimleri…

ŞARTLARI NELER?

Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekir. Birden fazla hissesi olanlar veya emekli olmasına karşın çalışıp maaş alanlar faydalanamıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Gazi, engelli, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.

KONUTTA OTURMA ŞARTI BULUNUYOR MU?

Yok. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturan vatandaşlar da emlak vergisi ödemez. Fakat bu ev kiradaysa, kira gelir vergisi söz konusu oluyor.

AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE?

200 metrekarelik evde emeklinin veya diğer hak sahiplerinin hissesi bulunuyorsa, hisse oranları kadar vergiden muaf oluyorlar.

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YENİ EMEKLİLER DE FAYDALANABİLİR Mİ?

Sene içerisinde emekli olup maaş almaya başlayanlar da diğer koşulları taşamaları hâlinde bir sonraki sene için müracaatta bulunarak vergi ödemeyecek.

DUL MAAŞI ALANLAR ÖDER Mİ?

Eşinden ötürü ölüm aylığı alan emekliler de ödemiyor.

BAŞVURU ŞART MI?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaatta bulunmaları gerekir.

HEM EŞİNİN HEM KENDİSİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemiyor. Bu haktan faydalanacak emeklinin üzerinde yalnızca bir konutunun olması gerekir.

İADE İMKANI VAR MI?

Muaf olmasına rağmen emlak vergisi ödeyenlere yatırdıkları paraları geri alma imkanı tanınıyor. Fakat en fazla 5 senelik zaman için geri ödeme yapılır. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığını gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmek gerekir.

KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN DURUM DEĞİŞİR Mİ?

Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda emlak vergisi ödemez.

ARSASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

Vergi istisnası yalnızca konutlar için geçerlidir. İşyeri olanlar faydalanamıyor.

YAPILANDIRMA İMKANI

Emlak vergisinde geçmiş borçlar için de yapılandırma imkanı tanınacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk taksit ve peşin ödeme için ise son tarih 30 Eylül olacak. Başvuranlar, emlak vergisi borçlarını faizini/gecikme zammını sildirip Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödeyecek. Taksit yapılabilecek.

YÜZDE 4.55 ARTTI

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinin pazartesi günü sona ereceğini anımsatarak, "2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.55 artırılırken, çevre temizlik vergisinde artış yüzde 9.11 oldu" ifadelerini kullandı.

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