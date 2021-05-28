Emekliler ödeme yapmayacak! Muafiyetten yararlanacak olanlar dikkat! Son 4 gün

Ev sahiplerininin her yıl ödediği emlak vergisi ödemelerinin ilk taksit dönemi için geri sayım başladı. Belediyelere ödenen vergiler, 31 Aralık’ta sona erecek. Bazı vatandaşlar da bu vergiden muaf tutuluyor. Evi olmasına rağmen bu sene emlak vergisi ödemelerinden muaf olanlar arasında engelliler, işsizler, gaziler, dul ve yetimler, şehitler, ve SGK’den aldıkları aylıklarından başka geliri olmayanlar yer alıyor.
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen işsizler, ev hanımları, engelliler, gaziler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler ve şehitlerin dul ve yetimleri…
Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekir. Birden fazla hissesi olanlar veya emekli olmasına karşın çalışıp maaş alanlar faydalanamıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Gazi, engelli, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.
Yok. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturan vatandaşlar da emlak vergisi ödemez. Fakat bu ev kiradaysa, kira gelir vergisi söz konusu oluyor.
200 metrekarelik evde emeklinin veya diğer hak sahiplerinin hissesi bulunuyorsa, hisse oranları kadar vergiden muaf oluyorlar.
Sene içerisinde emekli olup maaş almaya başlayanlar da diğer koşulları taşamaları hâlinde bir sonraki sene için müracaatta bulunarak vergi ödemeyecek.
Eşinden ötürü ölüm aylığı alan emekliler de ödemiyor.
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaatta bulunmaları gerekir.
Hayır ödemiyor. Bu haktan faydalanacak emeklinin üzerinde yalnızca bir konutunun olması gerekir.
Muaf olmasına rağmen emlak vergisi ödeyenlere yatırdıkları paraları geri alma imkanı tanınıyor. Fakat en fazla 5 senelik zaman için geri ödeme yapılır. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığını gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmek gerekir.
Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda emlak vergisi ödemez.
Vergi istisnası yalnızca konutlar için geçerlidir. İşyeri olanlar faydalanamıyor.
Emlak vergisinde geçmiş borçlar için de yapılandırma imkanı tanınacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk taksit ve peşin ödeme için ise son tarih 30 Eylül olacak. Başvuranlar, emlak vergisi borçlarını faizini/gecikme zammını sildirip Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödeyecek. Taksit yapılabilecek.
Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinin pazartesi günü sona ereceğini anımsatarak, "2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.55 artırılırken, çevre temizlik vergisinde artış yüzde 9.11 oldu" ifadelerini kullandı.
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