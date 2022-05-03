Emekliler 'temmuz sürprizi'ni bekliyor! Bakan Bilgin "1 Mayıs'ta açıklayacağım" demişti...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak" sözleri heyecan yarattı. Katıldığı bir televizyon programında emekli maaşına zam için Temmuz aynı işaret eden Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta detayları açıklayacağını belirtmişti. Beklenen açıklama ise henüz gelmedi. İşte milyonlarca emeklinin beklediği 'temmuz sürprizi'yle ilgili detaylar...

"EMEKLİ MAAŞI YIL BOYUNCA YÜKSEK OLMUŞ OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyon programında "temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak" diyerek en düşük emekli maaşının artacağını ifade etmiş, detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti. Bilgin "Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAKTI

Bakan Bilgin'in sözleri sonrası milyonlarca emekli 1 Mayıs'a kilitlense de iki gün geçmesine rağmen konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile artış gösterdi. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.



