Emeklilere 7 bin 500 TL'lik ek gelir! Herkesin hesabına yatacak

EYT, 3600 ek gösterge gibi konular gündemdeki yerini korurken milyonlarca emeklinin cebine bu yıl binlerce TL girecek. 7.500 TL'ye varan ödemeler, emeklilerin cebini rahatlatacak. Ödemeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. O ödemelerde herhangi bir şart aranmayacak. İşte tüm detaylar...

HERKESİN HESABINA YATACAK

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 1.100 ve 1.100 TL bütün emeklilerin hesabına otomatik yatacak.

7.500 TL'YE VARAN EK GELİR

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra banka promosyon ödemeleri de emeklilerin yüzünü güldürecek. Bankaların güncel promosyon tutarları belli oldu. İşte İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank emekli maaş promosyonu güncel tutarları...

İŞ BANKASI

İş bankası maaş promosyonu için 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihlerinde başvuru yapmak gerekiyor.

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alacak.

AKBANK

Maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihlerinde Akbank'a taşıyan emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

0 - 3.499 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL

3.500 TL - 7.499TL arasında emekli aylığı alanlara 4.850 TL

7.500 TL - 9.999 arasında emekli aylığı alanlara 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

GARANTİ

Garanti, emeklilere 6.000 TL tutarında promosyon ödemeleri yapıyor. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir."



