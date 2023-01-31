Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Yeni yılla birlikte emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Emekliler bu yıl ek ödemelerle birlikte binlerce TL'yi cebine koyacak. Bununla birlikte, maaşlara 1.300 TL'lik zam gelmesi de konusu gündemde. İşte konunun tüm detayları...

MAAŞLARDA 1.300 TL'LİK ARTIŞ

2000 yılı öncesinde emekli olanların, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lulardan (4B) daha fazla maaş almasına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olabileceği gündemde yer alıyor.

Eğer intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak ve maaşlarda 1.300 TL'ye varan artışlar mümkün olacak.

EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK! PROMOSYON, İKRAMİYE...

Emekliler her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiye alacak. Bununla birlikte bankaların emeklilere, müşteri olma şartı karşılığında promosyon ödemeleri bulunuyor.



