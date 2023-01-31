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Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

31.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin yüzü 2023'te gülmeye devam edecek. Maaşlara yapılan zam, en düşük emekli maaşının 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarılması, yılda iki kez verilmesi gereken ikramiye ve banka promosyonlarının yanı sıra maaşlara 1.300 TL'lik zam yapılacağı gündemde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Yeni yılla birlikte emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Emekliler bu yıl ek ödemelerle birlikte binlerce TL'yi cebine koyacak. Bununla birlikte, maaşlara 1.300 TL'lik zam gelmesi de konusu gündemde. İşte konunun tüm detayları...

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

MAAŞLARDA 1.300 TL'LİK ARTIŞ

2000 yılı öncesinde emekli olanların, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lulardan (4B) daha fazla maaş almasına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olabileceği gündemde yer alıyor.

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Eğer intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak ve maaşlarda 1.300 TL'ye varan artışlar mümkün olacak.

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK! PROMOSYON, İKRAMİYE...

Emekliler her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiye alacak. Bununla birlikte bankaların emeklilere, müşteri olma şartı karşılığında promosyon ödemeleri bulunuyor.


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