Emeklilere büyük müjde! İkramiyelere zam yolda...

Özellikle pandemi dönemi ve sonrası için her vatandaş gibi emekliler de zor durumda kaldı. Bu durumu kolaylaştırmak için geçtiğimiz günlerde meclise bir kanun teklifi sunuldu. Zor durumda kalan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan emekliler için oldukça sevindirici bir haber oldu. Fakat kanun teklifi henüz kabul edilmedi ve mecliste görüşülmeye devam ediyor. Teklifin meclis görüşmesinde kabul edilmesi halinde zamların uygulamaya gireceğini aktarmakta fayda var.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?
Pandemi dönemi ve sonraki dönemde yaşanan zorluklar birçok vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Bu kötü etkiyi önlemek için devlet, birçok vatandaşa maddi ve manevi destek imkanı sunuyor. Emekliler için de bir maddi destek yardımı düşünülüyor. Bayramlarda emeklilere verilen ikramiyelere zam yapılması mecliste görüşülüyor. Gerekçe olarak ise bayram öncelerinde verilen ikramiye tutarının, emeklilere yetmediği ve virüs salgınından dolayı zor duruma düştükleri gösteriliyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Meclisteki teklife göre 1000 lira olan emekli ikramiyesi, zam yapılması durumunda 1500 liraya yükseltilecek.
Emekli vatandaşların salgından dolayı harcamalarının arttığı ve bayram öncesinde verilen ikramiyelerin, bayram için gerekli olan harcamalarına yetmediği öngörülüyor.
Ayrıca emekli aylığına da bir zam farkı eklenmesi düşünülüyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Emeklilerin araştırmaya başladığı ilk sorulardan biri de 'Bu zam teklifinden kimler yararlanacak?' oluyor. Bilinmeyenleri liste haline getirerek yazımızda inceledik.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELER?
Belli başlı şartlar haricinde başka bir koşul aranmıyor. İşte o şartlar:
Vatandaşın BAĞ-KUR, SSK veya Emekli Sandığı olarak üç farklı sigorta bünyesinden birinde emekliliğe hak kazanmış olması gerekiyor.
Kısacası emekliler için zam teklifi hala mecliste görüşülüyor. Yakın zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor. Tam olarak kesinleşmemesine rağmen her emekli ikramiye zammının meclisten geçmesini istiyor. Kanun teklifi kabul edilmesi durumunda emekli vatandaşlar rahat bir nefes alacak.
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