Emeklilere büyük müjde! İkramiyelere zam yolda...

Özellikle pandemi dönemi ve sonrası için her vatandaş gibi emekliler de zor durumda kaldı. Bu durumu kolaylaştırmak için geçtiğimiz günlerde meclise bir kanun teklifi sunuldu. Zor durumda kalan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan emekliler için oldukça sevindirici bir haber oldu. Fakat kanun teklifi henüz kabul edilmedi ve mecliste görüşülmeye devam ediyor. Teklifin meclis görüşmesinde kabul edilmesi halinde zamların uygulamaya gireceğini aktarmakta fayda var.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Pandemi dönemi ve sonraki dönemde yaşanan zorluklar birçok vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Bu kötü etkiyi önlemek için devlet, birçok vatandaşa maddi ve manevi destek imkanı sunuyor. Emekliler için de bir maddi destek yardımı düşünülüyor. Bayramlarda emeklilere verilen ikramiyelere zam yapılması mecliste görüşülüyor. Gerekçe olarak ise bayram öncelerinde verilen ikramiye tutarının, emeklilere yetmediği ve virüs salgınından dolayı zor duruma düştükleri gösteriliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?