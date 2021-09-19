Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Maaş promosyon hususu resmiyete binmeden evvelce yalnızca çalışan memurların alabildiği hem de kurumların bankalarla yaptığı anlaşmalar ile çalışanların tamamını alamadığı bir ücretti. Bankaların çalışanların maaşlarının kendi bankalarına yatırılması ve işletilmesi amacıyla kurumlarla gerçekleştirdikleri sözleşmelerdir. Kurumlar çalışanların maaşlarını vatandaşlara ödenecek günden 3 gün evvelce bankaya yollaması ve bankanın bu parayı işletmesinden elde ettiği paradan çalışanlara dağıttığı bir ücrettir.

1.600 TL'YE VARAN KAMPANYA DETAYLARI...

Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır. Emekli müşterilerimizin kampanya devresi içinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

Emekli Maaşımı/Nakit Promosyonumu TEB'den Nasıl Alırım?



Yeni Emekli Olanlar/Olacaklar:



SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, E-devlet'ten ya da SGK Müdürlükleri vasıtasıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik müracaat dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.

Emekli olup Maaşını TEB'e Taşımak İsteyen Emekliler



TEB Şubelerinden başvurmak için:



Size en yakın TEB Şubesine nüfus cüzdanınızla gelerek emekli maaşınızı basitçe TEB'e taşıyabilirsiniz.



