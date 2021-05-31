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Emeklilere ikramiyede haziran formülü! Haziran sonuna kadar başvuranlar…

31.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni emekliler de temmuz ayı içerisinde ödenecek bayram ikramiyelerinden faydalanacak. Haziran ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, 1100 TL Kurban bayramı ikramiyelerinden yararlanacak.

Emeklilere ikramiyede haziran formülü! Haziran sonuna kadar başvuranlar…

Emekli vatandaşlar, bu senenin ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak, mayıs ayı içerisinde bayramdan önce aldı. Şimdi ise gözler Kurban bayramı ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyelerinden yalnızca mevcut emekliler değil, yeni emekli olacaklar da faydalanacak.

İkramiyeden faydalanmak adına bayramın içerisinde yer aldığı ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu sene Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Bu doğrultuda Kurban Bayramı ikramiyesinden, temmuz ayında emekli aylığı bağlananlar da faydalanabilecek. Bunun için en geç Haziran ayı sonuna dek emeklilik başvurusunda bulunmak gerekir.

Haziran ayında emeklilik için başvuruda bulunanlar, bu seneki ikinci ikramiyeden faydalanabilecek. Emekli aylığı temmuz ayından sonra bağlananlar da önümüzdeki sene itibarıyla ikramiye alma hakkı kazanacak.

Emeklilere ikramiyede haziran formülü! Haziran sonuna kadar başvuranlarr

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Ölüm aylığı (% 75): 825 Türk lirası

Emekli: 1.100 Türk lirası

Ölüm aylığı (% 25): 275 Türk lirası

Ölüm aylığı (% 50): 550 Türk lirası

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...


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emekli maaşı
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