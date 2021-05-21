Emeklilere intibak ne zaman çıkar? Memur emekli maaşlarına zam gelir mi?

Özellikle memur emeklilerinin kurumdan kaynaklı maaş farkının giderilmesi, masaya yatırılacak. Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan toplu sözleşme döneminde Memur-Sen’in intibak meselesini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKAR?

Bu yaz, milyonlarca emeklinin gözü kucağı intibak yasasında olacak. Ağustos ayı içerisinde yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de ele alınacak.

Bu istek, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış fakat neticeye varılmamıştı.Memur emeklileri, bu yaz içerisinde yapılacak toplu sözleşmeye yine Memur Sen’in bu talebi taşıyacağını düşünüyor.

TEKRARDAN MASADA

Talebin hayata geçirilmesi durumunda, aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle halledilecek.

Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ek ödeme yapılacak. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine de ümit olacak. Bu halde onlara da intibak için yasa çıkarılması konuşulacak.