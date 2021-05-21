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Emeklilere intibak ne zaman çıkar? Memur emekli maaşlarına zam gelir mi?

21.05.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 milyon emeklinin gözü kulağı çıkması beklenen intibakta. Memur emeklilerinin kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep ediliyor. Çıkması umutla beklenen intibak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yeniden gündeme gelmesi beklenen intibakta olacak.

Emeklilere intibak ne zaman çıkar? Memur emekli maaşlarına zam gelir mi?

Özellikle memur emeklilerinin kurumdan kaynaklı maaş farkının giderilmesi, masaya yatırılacak. Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan toplu sözleşme döneminde Memur-Sen’in intibak meselesini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKAR?

Bu yaz, milyonlarca emeklinin gözü kucağı intibak yasasında olacak. Ağustos ayı içerisinde yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de ele alınacak.

Bu istek, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış fakat neticeye varılmamıştı.Memur emeklileri, bu yaz içerisinde yapılacak toplu sözleşmeye yine Memur Sen’in bu talebi taşıyacağını düşünüyor.

Emeklilere intibak ne zaman çıkar? Memur emekli maaşlarına zam gelir mii

TEKRARDAN MASADA

Talebin hayata geçirilmesi durumunda, aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle halledilecek.

Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ek ödeme yapılacak. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine de ümit olacak. Bu halde onlara da intibak için yasa çıkarılması konuşulacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELİR Mİ?

2000’den sonra emekli olan SSK'lıların talebinin hayata geçmesi durumunda, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 Türk lirası arasında zam yansıyacak.

2000’den ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı tekrardan hesaplanmış olacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden hemen hemen 5 milyon emeklinin faydalanacağını aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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