Emeklilere müjdeli haber geldi: 7.000 TL ödenecek! Başvuruda süre sınırı bulunuyor

Akbank, şartları sağlayan binlerce vatandaşa 7.000 TL'lik ödeme yapıyor. Bunun için maaşı Akbank'a taşımak ve oradan almak gerekiyor. Üstelik maaş yatmadan iki gün önce yüzde 0 faizle para çekme avantajı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

7.000 TL'YE VARAN ÖDEME FIRSATI!

Emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Akbank, maaşı bankadan almak koşuluyla 7.000 TL'ye varan promosyon veriyor.

Bunun için SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşının 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşınması ve maaşın 3 yıl boyunca Akbank'tan alınması gerekiyor.

Başvuru yapmak için şubeye gitmeye gerek yok. Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlar kolayca Akbank'a taşınabilir ve promosyon başvurusu yapılabilir.

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

E-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi yapabilirsiniz. Öte yandan, T.C. Kimlik Numaranızı gösteren kimlik ile Akbank Şubesine giderek maaşınızı taşıyabilirsiniz. Promosyondan her kişi yalnızca bir kez faydalanabiliyor.

Akbank müşterileri için, Akbank'ın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz."

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanıyor. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olması halinde 4.200 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olması halinde 4.850 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.



