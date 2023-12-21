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Emeklilere özel indirim! Yerel seçimler öncesi AK Parti’den yeni çalışma: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki plan…

21.12.2023 16:38 | Son Güncelleme:
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Partiler seçim kampanyası çalışmalarında adeta gaza bastı. Türkiye 2024 Mart’taki yerel seçimlere doğru giderken AK Parti’nin seçim kampanyasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? gibi sorulara yanıt arandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da miting programı belli oldu. Erdoğan 50 ile gidecek.

Emeklilere özel indirim! Yerel seçimler öncesi AK Parti’den yeni çalışma: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki plan…

Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi tüm partilerde hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar partilerin vaatlerini merak ederken, partiler ise aday belirleme çalışmalarında gaza bastı. Bu kapsamda AK Parti de seçim kampanyası için çok yoğun bir mesaiye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya programı netleşirken, atılacak adımlara dair kulislerde dikkat çeken iddialar da yer aldı. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, AK Parti'de seçim kampanyası için süren çalışmalara ilişkin son bilgileri aktardı.

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Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

“Yerel seçimler yaklaştıkça AK Parti’nin seçim kampanyası detayları netleşmeye başlıyor. Seçim kampanyasını yürütecek ekip Bakanlıkları şu sıralarda tek tek ziyaret ederek ortaya konulabilecek yerel seçim döneminde vatandaşa vaat olarak sunulabilecek projelere dair fikir alışverişlerinde bulunuyor. Atılabilecek adımlar not ediliyor.

EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİM

Örneğin Tarım Bakanlığı’nın kent tarımı projeleri şehirlere ne derecede uygulanabilir? Başka bir başlık ise emekliler hakkında karşımıza çıkıyor. Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıt aranıyor.

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SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Ayrıca başıboş sokak hayvanlarına ilişkin dünyadaki, Avrupa’daki örnekleri bir süredir hem bakanlıklar hem AK Parti inceliyor. Sokak hayvanları sorununa çözüm olabilecek hangi projeler var, bunları nasıl uygulanabilir? Bu detaylar AK Parti’nin seçim kampanyasında yer alabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'IN MİTİNG PROGRAMI

Cumhurbaşkanı’nın mitingleri de merak ediliyor. 1 Şubat itibarıyla mitinglerin başlaması bekleniyor. Hem parti teşkilatı hem Cumhurbaşkanlığı şu sıralarda miting takvimine çalışıyor. Toplamda 50 ili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret etmesi beklentiler arasında.

ADAY TANITIMI 15 OCAK'TA

15 Ocak’ta AK Parti’nin büyük aday tanıtım toplantısını yapması bekleniyor. O programın başkent Ankara’da olacağını ifade edelim.

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DEPREM BÖLGESİ

6 Şubat depremlerin 1’inci yıl dönümü olacak. 6 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde olmasını ve depremzedelere dönük bazı müjdeleri paylaşmasını bekliyoruz.

SEÇİM MÜZİKLERİ

Seçim kampanyasında seçim şarkıları, müzikleri karşımıza çıkıyor. AK Parti Özhan Eren ile çalışıyor. Hatırlanacaktır ‘Haydi bir daha’ karşısı vardı AK Parti’nin, 2011 yılı seçimlerinde kullanmıştı, o şarkının bestecisi Özhan Eren, bu seçim döneminde AK Parti’nin seçim müzikleri üzerine çalışan isim olacak. Bazı müziklerin hazır olduğunu söylememiz mümkün.

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15 MADDEDE BELEDİYECİLİK

Kampanyanın detaylarına baktığımızda muhalefete sözde belediyecilik kavramları ile geçtiği 5 yılda vaatlerini yerine getirmediği ifadeleri ile yüklenmeyi planlıyor AK Parti, 5 yıl içerisinde muhalefet belediyelerinin vadettiği, yerine getiremediği bazı projelerin vatandaşın dikkatine sunulması bekleniyor. AK Parti’nin broşürü olacak. 15 maddede gerçek belediyecilik anlatılacak. Şeffaf, adaletli, eşitlikçi, üretken belediyecilik gibi 15 maddede gerçek belediyecilik kavramının altı doldurulacak. Yol haritası AK Parti’nin belediye başkanlarının hepsinde mevcut olacak, onların kampanyasında kullanılacak.”

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