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Emeklilere promosyonun yanı sıra yeni avantajlar geliyor! Ücretsiz HGS, para transferi... Banka kampanyayı duyurdu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.08.2024 10:27
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Emekli banka promosyonu, vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesiydi. Bankalar sık sık emeklilere yönelik promosyon ve kampanya duyurularını yaparken bir kamu bankasından buna ek olarak yeni avantajlar yapılacağını duyurusu geldi. Buna göre arabası olan emeklilere HGS ve dijital para transferi ücretsiz olacak. Ayrıca kiralık kasada da yüzde 25'lik indirim yapılacağı belirtiliyor. İşte o kampanyanın tüm detayları ve sağlayacağı avantajlar...

Emeklilerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi banka promosyonları olurken emeklilerin ilgiyle takip ettiği bu promosyonlara ek yeni avantajlar geliyor. Bankalar son zamanlarda emeklilere yönelik kampanyalarını artırdı. Son olarak bir kamu bankası arabası olan emeklilere ücretsiz HGS verileceğini açıkladı. Bu avantajdan yararlanan emekliler, ayrıca ücretsiz para transferi de yapabilecek. Peki, kimler başvurabilecek? İşte detaylar...

CNN Türk'te yer alan habere göre; sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz "Özel sektör, keza kamu sektörüne ait olan bankalarda rekabetten dolayı yeni yeni kampanyalar yapılıyor" dedi.

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EMEKLİYE ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Kampanyalar birbiri ardına duyuruldu. Emeklilere promosyonun yanı sıra farklı avantajlar da sunuldu. Bir kamu bankası arabası olan emekliye HGS etiketinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Yılmaz "Ücretsiz olarak HGS, yani Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden bankadan gidip etiket alıyorduk. Bu etiketi de belirli bir bedel karşılığı alıyorduk. Bu bedel tamamen kampanyadan kaynaklı ücretsiz olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

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Arabası olan emekli, o kamu bankasına müracaat ettikten sonra HGS etiketini ücretsiz olarak alabilecek ve o etiketi devletin otoyol ve köprülerinde kullanabilecek ve bu noktada herhangi bir ücret ödemeyecek.

Yılmaz "Yüklemenin alt limiti özellikle 1. sınıf HGS'de 100 TL'den 175 TL'ye çıkacak. Bu ne demek? Siz HGS etiketini aldığınız zaman otoyol ve köprü geçişlerinde eğer limitiniz yoksa sizden bununla ilgili sıkıntı çıkıyordu. Ve buradaki sıkıntı da en alt limit 100 TL idi, bu rakam 175 TL'ye yükselecek. 175 TL'ye yükseldiği zaman da eğer buradaki kamu bankasını tercih ettiğiniz takdirde HGS de bu etikette ücretsiz olacağından dolayı bu size avantaj olarak geri döneceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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KİRALIK KASADA YÜZDE 25 İNDİRİM

Öte yandan indirimli kiralık kasalar da mevcut yine bu kampanya duyurusunda. Yüzde 25'lik bir indirim söz konusu.

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ÜCRETSİZ DİJİTAL PARA TRANSFERİ

Ve yine ücretsiz dijital para transferleri de yapılabilecek. Yılmaz "EFT, FAST, havale ücretlerinde bankalar arasında kendi içlerine göre farklı farklı fiyatlandırmalar var. Buradaki fiyatlandırma bu kamu bankasına özel olarak ücretsiz olacağının duyurusunu yaptılar.

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Kampanya bir yıl boyunca geçerli olacak. Emekliler aynı banka üzerinden promosyonlarını da alabilecek.

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