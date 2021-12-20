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Emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte 2022 emekli ve memur zammı detayları!

20.12.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda emekli ve memurlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5'lik zam hem memurları hem emeklileri heyecanlandırmıştı. Peki emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte 2022 emekli ve memur zammı detayları...

Emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte 2022 emekli ve memur zammı detayları!

2022 yılı için asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra memur ve emekli maaşları da ilgiyle takip ediliyor. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında düzenleme yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimata göre asgari ücretten sonra emekli maaşları için de önemli bir artış yapılması planlanıyor.
Peki emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİ VE MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını duyurmuştu. Buna göre üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına senelik bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde bulunuyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunmakta. Düşünülen ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Ayrıca bunun üstüne bir zam gündeme gelebilecek.

Konuşulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar veya buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine senelik yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda konuşulan fikre göre SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına gelmekte.

Erdoğan, bütçe görüşmeleri sebebiyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara "Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bakanlar da Erdoğan'ın talimatı ile çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

Son olarak bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselmiş olacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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