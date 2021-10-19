Emeklilere yüzde 10,46 zam! Artış sonrası maaşlar da şekillenmeye başladı

2022 yılına girmemize son 2,5 ay kalırken, emekliler gözünü yeni yılda yapılacak zamma çevirdi. TÜİK’in ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından net rakam belli olacak ancak, memur emeklileri için yapılan maaş hesaplamalarında yüzde 10,46’lık bir zam göründü. İşte 2022 yılında zamların ardından maaşlarda yaşanması beklenen değişiklikler…

MEMUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Yeni yılda yapılacak olan zamlar, TÜİK açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli olacak. Daha şimdiden milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam göründü. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine ocak zammı yüzde 5 olarak belirlendi ve enflasyon farkı da çıktı. Buna göre ekim, kasım ve aralık verileriyle birlikte enflasyon farkı ya artacak ya azalacak. Merkez Bankası enflasyon farkının yüzde 8,46 olarak gerçekleşebileceğini tahmin etmişti. Bu tahmine göre, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla ocak artışı yüzde 10,46’ya ulaşacak. En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 3 bin 275 lira 90 kuruş. Eğer zam oranı yüzde 10.46 olursa en düşük emekli maaşı 3 bin 618 TL’yi bulacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK

Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.



