Emeklilerin gündemi maaş zammı! Hesapları değiştiren detay, son ipucunu hatırlattı, masadaki en güçlü zam oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran yüzde 22,72 oldu. Emekli zammı için son veri beklenirken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni hatırlatarak emekli zammı için hesapladığı oranı açıkladı.

Ekol TV'ye konuşan Yılmaz, "Memurlarımız ve emeklilerimiz yılda iki defa zam alıyor. Yasadan gelen kanun doğrultusunda da TÜFE önem arz ediyor. Mayıs TÜFE'si 3.37 üzerinden açıklandı. İlk beş aylık enflasyon verisi yüzde 22.72. En çok merak edilen haziran ayı enflasyonu." dedi.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE BEKLENEN SON VERİ

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon verisi tahmini olarak yüzde 2.56 civarında çıkacağı belirtiliyor.

YÜZDE 25,86 ZAM ORANI

Buna göre ilk 6 aylık enflasyon verisine bakıldığı zaman yüzde 25,86 üzerinden bir veriye ulaşılacak. Burada belirtilen yüzde 25,86 SSK ve Bağkur emeklisinin kök aylıklarına gelecek olan zammı telaffuz ediyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİ DE YÜZDE 20.39 BEKLİYOR

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmeye göre 2024'ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 15, ikinci 6 aylık döneminde ise yüzde 10'luk bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Onlardaki zam oranı da yüzde 20,39 çıkabilir diyebiliriz.

REFAH PAYI İHTİMALİ

Bu yıl asgari ücrete de bir defa zam olasılığı vardı. Bu da içinde bulunduğumuz ekonomik anlamda sıkı yönetimden kaynaklı. Emeklilerimizin refah payı da biraz muallakta.

Refah payıyla ilgili yasalarımızda 'Refah payı verilir' şeklinde bir ibare yok. Burada ekonomi ekibi ve en sonda da sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla geçmişte refah payı verildiğini biliyoruz.

EN GÜÇLÜ ORAN YÜZDE 5

Bu dönem için yüzde 5 ve yüzde 10 arasında refah payı verilmesini bekliyorum. Eğer yüzde 5 verilirse zam oranı yüzde 30'a yükselecek.

En güçlü ihtimal olarak yüzde 5 olarak görüyorum. Yüzde 10 verilirse zam oranı yüzde 35'e yükselir.

Ekonomi yönetimi yıl sonu hedef enflasyonunu 38 olarak duyurdu."







