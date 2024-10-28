Emeklilik dilekçesini 2025 yılı için bekletenler dikkat! Yüzde 32 daha az maaş alacaksınız! Bazılarının hiç şansı yok

30 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelip konuyu görüşeceklerini söylemişti.

Bakan Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada ise kapıyı kapattı ve emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmediklerini söyledi. Işıkhan, sisteme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tek başına müdahale edemediklerini, diğer bakanlıkların da bu konuda hassasiyetleri bulunduğunu vurguladı.

HaberTürk'ün yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, farkı giderici yönde bir değişiklik yapılmasını sıcak karşılamadı. Düşüşten etkilenecek yaklaşık 300 bin kişi olduğu, bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor. Emekliliğe hak kazanmış kişi sayısı daha fazla ancak önemli bir kısmının emekli aylığı 12.500 TL’nin altında olduğu için etkilenecek kişiler arasında sayılmıyor.

2024 YILINDA EMEKLİ OLMAK İÇİN DİLEKÇEYİ NE ZAMAN VERMELİYİZ?

Emeklilik koşullarını yerine getirmiş veya 31 Aralık 2024 tarihine kadar yerine getirecek özel sektör çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar yerine getirecek kamu çalışanlarının 2024 yılı emeklisi olacak şekilde emeklilik dilekçesi vermeleri halinde düşüşten etkilenmeyecekler.

Bunun için 4/a’lı (SSK) özel sektör çalışanları ve BAĞ-KUR’luların emeklilik dilekçelerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeleri gerekir. 4/a’lı kamu işçileri ile ücret ve maaşlarını ayın 15’inde alan, ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrası başlayan kamu çalışanlarının ise en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi halinde emekli aylıkları düşmeyecek. Emekli Sandığı’na tabi kamu çalışanları düşüşten etkilenmeyecekler.

Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler ile 2024 yılında verenlerin kök aylıkları arasında yüzde 32 dolayında bir fark olacak. E-Devlet’te şu anda 10.000 TL görünen kök aylığı, dilekçeyi 2024 yılında verenler için geçerlidir. Dilekçeyi 2024 yılında vermeyenlerin kök aylığı 2025 ocak ayında yaklaşık 7.600 TL’ye düşecek. Ellerine geçecek para bu yıl da gelecek yıl da 12.500 TL olacağı için ilk başta kayıp söz konusu olmayacakmış gibi görünüyor. Ancak, ilerleyen yıllarda en düşük emekli aylığı uygulamasına son verilirse veya en düşük emekli aylığı tutarı sabit kalırsa, bu gruptaki vatandaşlar birkaç yıl sonra etkilenmeye başlayacaklar.

HİÇBİR ŞANSLARI OLMAYACAK

Önümüzdeki yıl herkesin emekli aylığının düşeceğini belirten Kıvanç, şunları aktardı:



"Emekliliğe 31 Aralık 2024 (kamu çalışanları için 14 Ocak 2025) tarihine kadar hak kazanıp da dilekçesini vermiş olanlar dışındaki herkesin emekli aylığı gelecek yıl düşecek. Şu an sistemde görünen emekli aylığı ile gelecek yıl ocak ayında görünecek emekli aylığı tutarı arasında yüzde 32 fark olacak. Bugün e-Devlet’te 30.000 TL görünen tutar ocak ayında 22.700 TL düzeyine inecek.

Bundan en fazla etkilenecek olanlar emekliliğe 2025 ve 2026 yılı gibi yakın gelecekte hak kazanacak kişiler olacak. Bu kişilerin emekli aylığındaki düşüşten korunmak için hiçbir şansları olmayacak."

HERKES KENDİ HESABINI YAPARAK KARAR VERMELİ

Bazı kişilerin emekli olmamasının daha mantıklı olabileceğinin altını çizen Kıbavnç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin, yakın zamana kadar düşük ücretli işlerde çalıştığınız veya ücretiniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na düşük bildirildiği için emekli aylığınız az olmasına karşın bir süredir prime esas kazancınız 150.000 TL olan tavandan bildiriliyor olabilir. Böyle bir kişi dilekçeyi bu yıl vermezse şu an 30.000 TL olan emekli aylığı ocak ayında 22.700 TL’ye düşecek. Buna karşılık bu kişi tavandan kazanç bildirerek çalışmaya devam ettiği takdirde her yıl emekli aylığı yaklaşık 3000 TL artar. Böylece meydana gelen düşüşü iki yılda telafi ettikten sonra emekli aylığı tekrar artıya geçebilir. Bu nedenle, bu tür özel durumu olanların kendi hesabını yaparak kararını öyle vermesi gerekir"