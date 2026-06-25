Emeklilik hakkınız iptal edildiyse dikkat: Yeniden bağlanabilir!

SGK, son dönemlerde emeklilik iptalleriyle gündeme gelmişti. Kamuoyunda bu durum daha çok sahte sigortalılık olarak bilinse de, emeklilik iptalleri yalnızca bununla sınırlı değil. Hizmet çakışmaları, sonradan geçersiz sayılan çalışmalar, hatalı hizmet bildirimleri veya başka nedenlerle sigortalılık sürelerinin iptal edilmesi de emeklilik hakkını etkileyebilmektedir.

Özgür Erdursun iptal edilen emekliliklerin nasıl tekrar bağlanacağını açıkladı.

Erdursun'un yazısı şöyle:

Çoğu kişi emekliliğinin iptal edildiğini öğrendiğinde şu soruyu soruyor: “Bir daha emekli olabilir miyim?”

İşte bu sorunun cevabı, SGK’nın 02 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/23 sayılı Genelgesi’nde yer almaktadır.

Genelgenin adı oldukça dikkat çekicidir: “Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespiti.”

Başka bir ifadeyle, bir kişi emekli olmuş, yıllarca aylığını almış olabilir. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, emekliliğe esas alınan prim günlerinin bir kısmının geçersiz olduğu ortaya çıkabilir.

Bu durumda ne olur?

Öncelikle SGK, kişinin ilk emeklilik tarihindeki şartları yeniden hesaplar. Eğer iptal edilen hizmetler çıkarıldığında kişi o tarihte emekliliğe hak kazanamıyorsa, emekli aylığı ilk bağlandığı tarihten itibaren iptal edilir.

Bunun sonucu oldukça ağırdır.

Ödenen emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri, bazı durumlarda sağlık giderleri ve diğer yersiz ödemeler yasal faiziyle birlikte geri istenebilmektedir.

Ancak 2021/23 sayılı Genelge’nin en önemli yönü, işlemin burada sona ermemesidir.

SGK, iptal edilen günleri sistemden çıkardıktan sonra, kişinin kalan gerçek hizmetleriyle başka bir tarihte yeniden emeklilik hakkı elde edip etmediğini ayrıca araştırmak zorundadır.

Eğer sigortalının daha sonraki bir tarihte yaş, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getirdiği anlaşılıyorsa, aylığı yeniden bağlanır. Üstelik bunun için yeniden emeklilik başvurusu yapılması her zaman gerekmez. Genelgede açıkça; emekliliğin iptal edildiğinin tespit edildiği tarihten önce aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğunun anlaşılması halinde, yeni bir tahsis talebi aranmaksızın aylığın hak edilen tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanacağı belirtilmektedir. Bu düzenleme, emekliliği iptal edilen binlerce kişi açısından son derece önemli bir güvence niteliğindedir.

Bir örnek verelim.

Bir kişi 2016 yılında 5600 prim günüyle emekli olmuş olsun.

Yıllar sonra yapılan incelemede, bu primlerin 600 gününün geçersiz olduğu tespit edilmiş olsun. Bu durum sahte sigortalılık nedeniyle olabilir. Hizmet çakışmasından kaynaklanabilir. Ya da sonradan geçersiz sayılan başka çalışmalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durumda kişinin prim günü 5000’e düşer.

Eğer 2016 yılındaki emeklilik için 5600 gün gerekiyorsa, emekliliği ilk bağlandığı tarihten itibaren iptal edilir. Ancak aynı kişinin kalan 5000 günlük gerçek hizmetiyle, örneğin 3600 gün ve 60 yaş şartına bağlı başka bir emeklilik hakkı olabilir. Varsayalım ki bu kişi 60 yaşını 2021 yılında doldurmuş olsun.

İşte SGK’nın 2021/23 sayılı Genelgesi burada devreye girer.

SGK, 2016 tarihindeki emekliliği iptal eder. Ancak 2021 yılında emeklilik şartlarının yeniden oluştuğunu tespit ettiğinde, herhangi bir yeni başvuru beklemeksizin sigortalıyı yeniden emekli sayar ve aylığını bu tarihten itibaren tekrar bağlar.

Bir başka örnek ise Genelge’nin uygulamadaki en somut sonuçlarından birini göstermektedir.

Bir sigortalı, 24 Ağustos 2020 tarihinde emeklilik başvurusunda bulunmuş ve 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya başlamıştır. Emeklilik için gerekli olan 5375 prim gününü 5381 günle tamamladığı kabul edilerek kendisine aylık bağlanmıştır.

Ancak daha sonra yapılan denetimde, 2020 yılında çalışmış olduğu işyerindeki 56 günlük çalışmasının fiili olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu 56 günlük hizmet iptal edilmiş ve sigortalının prim gün sayısı emeklilik için gerekli olan 5375 günün altına düşmüştür.

Bunun üzerine SGK, kişinin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığını başlangıç tarihinden itibaren iptal etmiştir. Ayrıca kendisinden, yıllar içerisinde ödenen aylıklar nedeniyle yersiz ödeme borcu da talep edilmiştir.

İlk bakışta bu kişinin artık emeklilik hakkını tamamen kaybettiği düşünülebilir. Ancak süreç burada sona ermemiştir.

Söz konusu sigortalının, emekliliği iptal edildikten sonra 2024 yılında Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalıştığı görülmüştür. SGK, 2021/23 sayılı Genelge kapsamında yaptığı incelemede, 08 Mart 2024 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 54 günlük Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışmalarını, tüm sigorta kollarına tabi çalışma olarak değerlendirmiştir. Başka bir ifadeyle, daha önce emekli olduğu için Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında geçen çalışmalar, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda normal sigortalılık kapsamında kabul edilmiş ve bu süreler emeklilik hesabına dahil edilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda sigortalının yeniden emeklilik için gerekli şartları sağladığı tespit edilmiş, SGK tarafından ikinci bir karar alınmış ve 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı yeniden bağlanmıştır.

İşte bu örnek, 2021/23 sayılı Genelge’nin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir.

Emeklilik iptal edilmiş olabilir. Geçmişte ödenen aylıklar geri istenebilir.

Ancak iptal edilen hizmetler çıkarıldıktan sonra sigortalının gerçek çalışmalarıyla yeniden emeklilik şartlarını sağlaması halinde, emeklilik hakkı tamamen ortadan kalkmaz.

Şartların yeniden oluştuğu tarihten itibaren emekli aylığı yeniden bağlanabilir.

Dolayısıyla emekliliğin iptal edilmesi her zaman emeklilik hakkının tamamen sona erdiği anlamına gelmez.

**Bazen emeklilik iptal edilir.

Ama emeklilik hakkı yaşamaya devam eder.

SGK’nın 2021/23 sayılı Genelgesi de tam olarak bu anlayış üzerine kurulmuştur.

Ülkemizde emeklilik sistemi ve emekli olma şartları oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle emeklilik aşamasında olduğu kadar, emeklilik iptali, prim iptali veya aylıkların yeniden bağlanması gibi olumsuz durumlarla karşılaşıldığında da bir sosyal güvenlik uzmanından destek alınması, hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük yarar sağlayacaktır.