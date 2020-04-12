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Emeklilik için yaşı doldurdunuz ama prim mi yetmiyor? O zaman paranızı geri alabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Emekli olmak için yaş şartını doldurmasına rağmen pek çok vatandaş diğer prim ve hizmet süresi kriterlerini yerine getirmediği için bu sosyal haktan yararlanmaz. Emekliliği elde edememesine karşın SGK'ya prim ödemiş olan vatandaşlar paralarının boşa gideceğini düşünerek büyük üzüntü yaşıyor. SGK'dan vatandaşların içine su serpecek haber verildi. SGK toplu prim iadesi yapıyor.

Emeklilik için yaşı doldurdunuz ama prim mi yetmiyor? O zaman paranızı geri alabilirsiniz!

Son dönemde vatandaşlar "emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?" sorunun cevabını araştırmaya başladılar. Emeklilik şartlarını yerine getiremeyeceğini anlayan vatandaşlar ödedikleri SGK primlerinin hiçbir işe yarayacağından endişe duymaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu ise ödenen primlerin toplu bir şekilde vatandaşlara iade edileceğini duyurdu. Ancak vatandaşların toplu prim iadesini alabilmesi için resmi başvuruda bulunması gerekiyor.

Hizmet borçlanması yapılmasına karşın prim günü sayısı yetmediği için emekli olamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu kişilerin mağduriyetini önlemek adına SGK'dan primlerin iade edilmesi uygulamayı devreye sokuldu. SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) statüsünde olan vatandaşların en son dosyalarının bulunduğu ve işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurunun yapılması şarttır. Emekli Sandığı için ise bağlı bulunan Kamu Görevlileri Tescil Daire Başkanlığı'na başvurular iletilmelidir. Peki, SGK'dan nasıl prim iadesi alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları nelerdir? İşte, SGK'dan yapılan prim iadesine dair merak edilen detaylar...

SGK'DAN PRİM İADESİ ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Prim iadesi talebinden bulunacak vatandaşın SGK'da tescillenmiş olarak herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaması gerekir.
Kişilerin emeklilik şartları arasında sayılan yaş kriterini tamamlamaları beklenir. Yaşı emeklilik yeterli olmayanlar prim iadesi için başvuruda bulunmazlar.

Başvurusunu yapacak olan vatandaşların BAĞ-KUR (4B) sigortalılık statüsünde kendi işini yapmıyor olması (kendine ait işletmesinin bulunmaması) ya da SSK (4A) sigorta koluna mensup olarak bir işyerinde çalışmaması şarttır.

Emekli olmak için yaş şartını doldurmasına karşın prim gün ödemesi kotasına takılan ve emekliliği kazanamayan vatandaşlar prim iadesi almak için başvurabilir.

Birden fazla iş yerinde çalışanların prim ödemelerinin yüksekten yapılması durumunda aradaki farkın iade edilmesi için başvuru yapılabilir. Bu farkın alınabilmesi için çalışan kişinin adına ödenen prim toplamının asgari ücretin 6.5 katından fazla olmalıdır.

Kısa vadeli sigorta kolları ile Genel Sağlık Sigortası primleri toptan ödeme kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmesi söz konusu olmaz.

Sigortalı olan kişilerin vefat etmesi durumunda hak sahipleri, vefat tarihini takip eden aybaşından itibaren SGK'ya prim iadesi için başvuruda bulunabilirler. Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahlı olan eş, Nüfus Müdürlüklerinde vefat eden kişinin üzerine kayıtlı olan çocukları ile anne/babası başvurularını iletebilir.

Hak sahiplerinin başvuruları sırasında; ölüm aylığı alma durumu etkili olur. Eğer eş dul aylığı ve çocuklar yetim aylığı almaya hak kazandıysa prim iadesi yapılmaz.

İşçi, memur ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık kollarına mensup olanların kendi adlarına yaptıkları malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri almalarına imkan tanınır.

Hizmet borçlanması olarak yapılan (doğum, askerlik ve yurtdışı) prim ödemelerinin iadesi yapılmaz.

Sigortalının adına hatadan doğan fazla prim ödemesi yapılmışsa, durumun yanlış ve gereksiz olduğunun kanıtlanması halinde prim iadesi için başvuruda bulunur.

PRİM İADESİ NASIL HESAPLANIR?

Prim iadesi için birikmiş paranın hesaplaması yapılırken her yıl için enflasyon ve güncelleme katsayısına göre yeniden belirleniyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında çalışanların istediği zaman dilimindeki primlerinin iadesi istemesi mümkün olmaz. Prim iadesi için faiz uygulaması getirilmemiştir.

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Anahtar Kelimeler:
SGK, Emekli,

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