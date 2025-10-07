FİNANS

'Emeklilik yaşı çok düşük' diyerek işaret fişeğini attı! Faiz için kritik açıklama: 'Daha fazla sürdüremeyiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yüksek faizinin sürdürülebilecek bir noktada olmadığını ifade etti. Emeklilik yaşı ile ilgili de konuşan Zeybekci, "Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz" deyip bu konu ile ilgili çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak enflasyonun sebebini talep yüksekliği değil, arz eksikliği olarak gördüklerini söyledi. Ayrıca, ekonomide çok kapsamlı bir reform sürecinin başlayacağını da belirtti.

"YÜKSEK FAİZİ SÜRDÜREMEYİZ"

Eylül enflasyonu yüzde 3,23 gelerek beklentilerin üstünde açıklanmıştı. TÜİK'in enflasyon verisini değerlendiren Zeybekci, şu sözleri kullandı:

"Bence çok hızlı bir şekilde arz artırılmalı. Uzun süre yüksek faizi sürdürebilecek noktada değiliz. Reel sektöre, üretime, maliyetlere baktığım zaman artık burada bir rahatlamanın olması gerektiği görünüyor. Ben değil reel sektör, gerçek hayat istiyor. Yüksek faiz nedeniyle 2024 yılbaşında 100 bin dolar, yıl sonunda 125 bin dolar oldu. Bu Türkiye’nin damarlarından çekilen kandır. Hazinenin, devletin filan değil, işçinin, emeklinin, memurun, sanayicinin, esnafın, üreticinin, tarımın, çiftçinin, herkesin damarlarından çekilen kandır. Tahminlerimize göre bunun rakamı 200 milyar doların üzerindedir. Benim bunu kaldıracak halim, tahammülüm yok artık. Türkiye’nin enflasyonla mücadele de enflasyonun sebebi ‘ talep yüksekliğindendir’ bölümünden ‘ arz eksikliği ‘bölümüne çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Gerekirse gümrük vergileri yeniden gözden geçirilmeli"

YASAL DÜZENLEME GELECEK

Emlak rayiç bedellerinde ciddi artışların yaşandığını belirten Zeybekci, bunun yanlış olduğunu kaydetti ve, " Ekonomi İşleri Başkanlığı çalıştık ve bunu MYK’da Cumhurbaşkanımıza ve MYK üyelerimize arz ettik. Cumhurbaşkanımızın çok net talimatları oldu. Böyle bir şey olamaz, çalışma devam ediyor. Yasayla düzenleme getirilecek" cümlelerini kurdu.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis konuşmasında 2026 yılının reform yılı olacağını söylediğini belirterek konu ile ilgili şu cümleleri sıraladı:

"2024- 2025’te sahada çok büyük bir çalışma yaptık. Türkiye’de içinde iş dünyasının temsilcilerinin de olduğu 25-30 sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Aralarında nakliyecilerden çelik üreticilerine, sağlıktan turizme kadar, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, AMCHAM, Türkiye Müteahhitler Birliği çok geniş bir alanda kuruluşlarla bir araya geldik. Eleştirileriniz ne? Çözüm önerileriniz ne? Talepleriniz ne? diye sorduk. Onlar da kendi içlerinde de bir çalışma yaptılar. Yaklaşık 3 bin sayfa civarında bir doküman ortaya çıkardık. Bütün sorunları detaylı bir şekilde tespit ettik. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Siyasi irade bunun bir öncelik sırasını koyacak ve inşallah bu ekimden itibaren başlayan süreçle beraber gümbür gümbür Meclis’in iradesine sunulacak. Finans, bankacılık sektörünü ilgilendiren birçok konu var, bunlar bitti.
Çalışma hayatı, yargı, ticaret, hukuk ve ekonomiyle ilgili bazı düzenlemelerin dünya ekonomisine entegrasyonla ilgili birçok konuda talepler, istekler ve çözüm önerilerinin hepsini aldık ve hepsi yapılacak. Çok iddialı bir reform süreci başlıyor"

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLECEK Mİ?

Son olarak emeklilik yaşı ile ilgili de konuşan Zeybekci, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle “Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.” İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz"
Kaynak: Ekonomim

