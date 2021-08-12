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Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

12.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emekliliğin birçok formülü bulunuyor. En bilinmeyen formülü ise sigorta giriş tarihlerine dikkat ederek erken emeklilik fırsatını yakalamak. Birçok çalışan sigortasının ne zaman başladığını bilmez. Emeklilik için de ümidi tükenmiştir. Fakat sigorta giriş tarihleri size erken emeklilik kapısını aralıyor.

Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

1999 öncesinde SGK girişi olan çalışanların emeklilik için birçok avantajı mevcut. Çoğu çalışan bu durumdan haberdar bile değil. 1999 öncesi sigorta girişi var olması durumunda erken emeklilik gibi fırsatlar sizi bekliyor. Bu fırsatların neler olduğu ve sistemin nasıl işlediğiyle alakalı bilinmeyenleri yazımızda inceledik.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çalışan vatandaşların sigorta giriş tarihlerine göre hangi avantajlara sahip olduğunu listeledik.

  • 9 Eylül 1999 öncesine ait bir sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa en şanslısı sizsiniz. Erken emekliliğe ilk hak kazanacak olan çalışanlar 9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi olanlardır.

  • 9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi mevcutsa sadece 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık süresine uyarak emekliliğe hak kazanmış oluyorsunuz. Şartları tamamladığınız tarihlere göre erken emeklilik yaşınız belirlenmiş oluyor.

  • 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışan kişinin SGK girişi mevcutsa daha az avantajlı oluyor. Çalışanın 4500 gün prim ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresine uyması gerekiyor.

  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta kaydı olanlar, diğer tarihlere göre şanssız sayılıyor. Çünkü, çalışan bu sefer 5400 gün prim ödemesi gerekiyor. Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresini de ihmal etmemesi isteniyor.

1999 ÖNCESİNE AİT SİGORTA KAYDI BULUNANLARIN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

  • Mutlaka belirtilen tarih olan 9 Eylül 1999 öncesine ait sigorta kaydı bulunması gerekiyor. Bu şart sağlanmadığı takdirde diğer şartların bir önemi kalmıyor. Erken emeklilik şansı kaçmış oluyor.

  • 3600 gün prim ödenmesi gerekiyor.

  • 15 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması da isteniyor.

  • SGK bünyesinde hiçbir borcunuzun bulunmaması isteniyor. Ayrıca çalıştığınız şirket ya da firma tarafından sigortalılık durumunuzun SGK'ya bildirilmiş olması gerekiyor.

  • Tüm şartlar tamamlandıktan sonra erken emeklilik yaşları belirleniyor. Şartları tamamladığınız tarih aralığına dikkat edilerek emeklilik yaşı ortaya çıkıyor. Kadınlar ve erkekler için değişkenlik gösteriyor. Kadınlar erkeklerden daha önce erken emekli olabiliyor.

KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLUR?

  • 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 52,
  • 24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 54,
  • 24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 56,
  • 24 Nisan 2011 tarihinden sonra tamamlanan şartlar için de erken emeklilik yaşı 58 olarak belirleniyor.

ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLUR?

  • 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 56,
  • 24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 57,
  • 24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 58,
  • 24 Nisan 2011 ve 23 Mayıs 2014 yılları arasında şartlar tamamlanırsa 59,
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlanan şartlar için de erken emeklilik yaşı 60 yolarak bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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