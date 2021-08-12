Emeklilikte en avantajlı grup! 15 senelik süreyi doldurunca erken emekli oluyorlar...

1999 öncesinde SGK girişi olan çalışanların emeklilik için birçok avantajı mevcut. Çoğu çalışan bu durumdan haberdar bile değil. 1999 öncesi sigorta girişi var olması durumunda erken emeklilik gibi fırsatlar sizi bekliyor. Bu fırsatların neler olduğu ve sistemin nasıl işlediğiyle alakalı bilinmeyenleri yazımızda inceledik.
Çalışan vatandaşların sigorta giriş tarihlerine göre hangi avantajlara sahip olduğunu listeledik.
9 Eylül 1999 öncesine ait bir sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa en şanslısı sizsiniz. Erken emekliliğe ilk hak kazanacak olan çalışanlar 9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi olanlardır.
9 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi mevcutsa sadece 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık süresine uyarak emekliliğe hak kazanmış oluyorsunuz. Şartları tamamladığınız tarihlere göre erken emeklilik yaşınız belirlenmiş oluyor.
9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışan kişinin SGK girişi mevcutsa daha az avantajlı oluyor. Çalışanın 4500 gün prim ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresine uyması gerekiyor.
Mutlaka belirtilen tarih olan 9 Eylül 1999 öncesine ait sigorta kaydı bulunması gerekiyor. Bu şart sağlanmadığı takdirde diğer şartların bir önemi kalmıyor. Erken emeklilik şansı kaçmış oluyor.
3600 gün prim ödenmesi gerekiyor.
15 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması da isteniyor.
SGK bünyesinde hiçbir borcunuzun bulunmaması isteniyor. Ayrıca çalıştığınız şirket ya da firma tarafından sigortalılık durumunuzun SGK'ya bildirilmiş olması gerekiyor.
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