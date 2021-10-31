Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor... İşte Almanya ve Finlandiya sistemi...

Son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma başlatıldı. Milyonlarca emeklinin takip ettiği emeklilik için Almanya ve Finlandiya sistemi getirilecek. İşte çalışmanın ayrıntılar...

YAŞ BEKLEYENLERE SEVİNDİRİCİ HABER!

9 Eylül 1999 tarihinin öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp yalnızca yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışmaya başladı. Hazırlanan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son kararı ise Erdoğan verecek.

TARİH ÖNEM İÇERİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 senedir üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.

BİRİNCİ FORMÜL KISMİ EMEKLİLİK:



9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor.

Buna kısmi emeklilik denilmekte.

EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadın ise 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI:

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınmakta.

Yani kadınlarda 20 senelik (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

2021 senesinden 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama girmekte.

