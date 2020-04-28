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Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor! Milyonları ilgilendiren konuda son durum...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Emeklilikte yaşa takılanlar, kısaca EYT'liler için müjdeli haber yolda mı? EYT'de yeni sistem önerileri, EYT konusunu yeniden gündeme getirdi. Binlerce kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT için yeni düzenleme çıkacak mı? EYT'lilerin emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Kimler bu haktan yararlanacak? Detayları sizler için hazırladık...

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor! Milyonları ilgilendiren konuda son durum...

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülüyor mu? Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar son hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor.

EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK!

Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları için çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Bunun önlenmesi için emeklilikte yaşa takılanların, yaşa takıldıkları günden bugüne kadar geçirdikleri sürelerin çalıştıkları süre boyunca emekli maaşlarının düşmemesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak olan bu değişiklikle beraber emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile ya da bir başka deyişle erken emeklilik hakkı tanınmasa da maaşlarının düşmemesi sağlanacak.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT İÇİN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili sorulan bir soruya, EYT bekleyenlerin yaş ortalamalarının 48 olduğunu belirterek EYT konusunun kolay bir konu olmadığını ve EYT'lilere kendi deyimiyle 'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' olarak baktıklarını ifade etmişti. Bu açıklamasının ardından EYT ile ilgili bir çalışma yapılacak mı, yapılıyor mu soruları da sorulmaya başlandı.

EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!

EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor. 7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), EYT,

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