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Emeklinin bayram İkramiyesine zam var mı? Kurban Bayramı öncesi beklenen haber! Uzman isim oran vererek açıkladı....

Bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye alan emekliler Kurban Bayramı için yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine dair açıklamada bulundu. Bayram, yüzde 20'lik bir artışın gelebileceğini ifade etti.

Emeklinin bayram İkramiyesine zam var mı? Kurban Bayramı öncesi beklenen haber! Uzman isim oran vererek açıkladı....
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramı'na artık sayılı gün kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2 Haziran ile 5 Haziran arasında ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesine yeni zammın olup olmayacağı araştırılıyor.

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4 BİN LİRA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, bayram ikramiyesine yeni bir zammın gelebileceğinin kapısını araladı. Bayram, bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak güncellendiğini hatırlatarak şu sözleri kullandı:

"Söz konusu dönemde yüzde 32 enflasyon olmasına rağmen enflasyondan daha fazla bir artışla 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesinin haziran ayındaki ödemeden önce tekrar en az yüzde yirmilik bir artışa konu olabileceğini düşünüyorum"

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Bayram ikramiyesinin enflasyon karşısında eridiğini ifade eden Bayram, "Emekliye bayram ikramiyesini en az yüzde 20 ila yüzde 25 artışla 4800 ila 5000 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Diyanet'in açıkladığı yurtdışı kurban bedelinin 5 bin 450 lirayken bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması durumunda düşük kaldığını aktardı ve, "Bu sebeple bayram ikramiyesi en az 4800 ila 5000 TL yükseltilmesi gerek" dedi.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Kimlerin bayram ikramiyesi alabileceğini de açıklayan Bayram, şu cümleleri kurdu:

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"Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek."

Hissenet
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