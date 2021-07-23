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Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

23.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere intibak, toplu sözleşmeyle tekrardan gündeme oturacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi istenecek. Çıkacak karar Bağ-Kur ve SSK’lılara da umut olacak.

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, toplu sözleşmeyle beraber tekrardan gündeme gelecek.

2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

Memur emeklileri, bu talebin Memur-Sen tarafından tekrar toplu sözleşme masasına getirerek hükümete sunmasını bekliyor.

GÖZLER KARARDA

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de umut olacak.

Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

355 TL ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

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