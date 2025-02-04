Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! AK Parti kulislerinde 2 ihtimal konuşuluyor; Ya 3 bin 472 lira olacak ya da...

Ramazan ayı 1 Mart tarihinde başlıyor. Ramazan'a günler kalmışken emekliler de Ramazan Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Yeni yılla beraber maaşlarına zam gelen emekliler bayram ikramiyelerine de zam gelip gelmeyeceğinin yanıtını arıyor.



Emekliler bayram ikramiyesine ne kadar zam geleceğini araştırırken ekonomi yönetimi bütçe hesabı yapmaya devam ediyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine geçtiğimiz sene yüzde 50 artış ile 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılmıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar 3 bin lira bayram ikramiyesi alarak toplamda 6 bin lira ödeme almıştı.



BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 2 İHTİMAL VAR



Peki 2025 yılında bayram ikramiyesi ne kadar olacak?



AK Parti'li kurmaylar bayram ikramiyesi çalışmalara başladı ancak parti içerisinde farklı görüşler var. TGRT Haber'e konuşan AK Parti kaynakları, 16 milyon 650 bin emeklinin olduğunu işaret ediyor. Mevcut durumda emekli ikramiyesinin bütçeye maliyetinin 110 milyar lirayı aştığı işaret edildi. Yapılacak herhangi bir zam ise bu maliyetleri artıracak. Bundan dolayı emekli aylığında herhangi bir değişim olmayacağı bir ihtimal olarak duruyor.



SON KARAR ERDOĞAN'IN

Bir diğer ihtimal ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranı kadar emekli bayram ikramiyesine de zam yapılacağı konuşuluyor. Böyle bir düzenlemenin yapılması durumunda ise emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin 472 lira oluyor.

Emekli ikramiyesinin son durumu yapılan maliyet hesaplamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği son karara bağlı olacak.