Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde! Geri sayım başladı: 3 formül var

Ramazan’ın ilk günleri yaşanıyorken emeklinin aklındaki soru: Emeklinin bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Olmaya devam ediyor. Hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken beklentiler şimdiden şekillenmeye başladı. Peki, bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 2026 yılında emekliler Ramazan ve Kurban Bayramlarında ne kadar ikramiye alacak?

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Maaşlara yapılan zamların ardından emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Hükümetten bayram ikramiyeleri ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken milyonlarca emekli yeni bir açıklamanın beklentisini sürdürüyor. Bayram ikramiyeleri için ise 3 formülün üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Kulis bilgilerine göre, mevcut ikramiye tutarına bin TL ile 2 bin TL arasında bir artış yapılması planlanıyor. Eğer beklenen zam gerçekleşirse, tek bir bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 6 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler, her iki bayramın toplamında 10 bin TL ile 12 bin TL arasında bir ek gelire kavuşmuş olacak.

Şu an için en güçlü ihtimal ikramiyenin 5 bin 500 TL olması yönünde olsa da bütçe imkanlarına göre rakamın 6 bin TL’ye tamamlanması da seçenekler arasında tutuluyor.

EMEKLİNİN AYLIĞINA OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur emeklilerinde bu oran yüzde 18,60 olarak gerçekleşmişti. En düşük emekli maaşının SSK ve Bağ-Kur kanadında 20 bin TL’ye, memur emeklilerinde ise 27 bin 889 TL’ye çıkmıştı.

EMEKLİ MAAŞINI KİMLER ALIYOR?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak olanlar ise sadece emekli maaşı alanlarla sınırlı değil. Ödemeler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alanların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanları, malulleri ve iş göremezlik geliri olanları da kapsıyor. Ayrıca 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller de bu ödemeyi alacak gruplar içerisinde yer alıyor. Dul ve yetimler, ikramiyeyi kendi hisseleri oranında alırken, diğer tüm hak sahipleri belirlenecek net rakam üzerinden bayram öncesi ödemelerini banka hesaplarında görecekler.
