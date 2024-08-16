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Emeklinin gözü ocak ayı zammına çevrildi! SGK Uzmanı net rakamı verdi

MynetX MynetX
16.08.2024 13:18
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Emekli kök maaşı geçtiğimiz ay yüzde 25'lik bir zam ile 12.500 TL oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam verilirken, memur emeklileri de yüzde 19,31 zam gerçekleşmişti. Yapılan zamların farkları ise 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Emekli temmuz ayı zammından sonra ocak ayı zammını merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayındaki zam ile ilgili net bir rakam verdi.

Emeklinin gözü ocak ayı zammına çevrildi! SGK Uzmanı net rakamı verdi

Emekliler yılı ilan edilen 2024'te 10 bin lira olan emekli maaşı temmuz ayında yüzde 25'lik bir zam ile 12.500 TL olmuştu ve 7 Ağustos tarihinde de maaş farkları hesaplara yatmıştı.

Açlık sınırının 20 bin TL olduğu bir dönemde kök emekli maaşı alan emekliler açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zammın yeterli olmadığını düşünen emekli ise ocak ayı için umutlu bir bekleyiş içinde.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise Ankara'da düzenlenen enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 38 olarak açıklamıştı. Temmuz ile ocak ayındaki 6 aylık periyotta enflasyonun düşecek olması ise maaş zammı oranlarını etkileyecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Merkez'in yüzde 38'lik enflasyon hedefi sonucunda emekli zammının yüzde 10.70 gibi bir zam olacağını ifade etti. Erdursun, "Bir kişinin emekli aylığı 13 bin TL ise emekli aylığına 1.391 TL artış yapılır. 14 bin 391 TL’ye çıkar” dedi.

MERKEZ'İN HEDEFİ TUTMAZSA...

Enflasyon hedefinin tutmayıp yüzde 40'a çıkması durumunda Erdursun, “Hedeflenen enflasyon yüzde 40 olursa, emekliğe yüzde 12 gibi bir enflasyon farkı verilir. Yüzde 45’lik bir enflasyon çıkarsa bu durumda enflasyon farkı yüzde 15 veya 16’lara çıkar. Ancak ben bunu beklemiyorum, maksimum yüzde 15 çıkar. Bana göre ise 2025 Ocak ayında emeklilere %12, %13 arası enflasyon farkı çıkabilir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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