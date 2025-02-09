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Emekliye 27 bin TL! 'Önemli bir yan gelir' Yüzde 50 artışa dikkat çekti 'Durduk yere ödemez, talep edin'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 09:28
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Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Bankaların verdiği emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Milyonlarca emekli, emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından gözünü emekli promosyonlarına çevirdi. Banka promosyonları bankadan bankaya göre değişiklik gösterirken yarış kızışınca da rakamlar 27 bin TL'ye kadar çıktı. Peki, promosyon ücretleri artacak mı? Sözleşme yapılırken nelere dikkat edilmeli? İşte emekliler için 'önemli bir yan gelir' olarak nitelendirilen promosyonda son durum...

Emekliye 27 bin TL! 'Önemli bir yan gelir' Yüzde 50 artışa dikkat çekti 'Durduk yere ödemez, talep edin'

Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına kilitlendi. Bankalar arası rekabet kızışırken emekliler, kendilerine en çok promosyon ödemesi yapacak ve çeşitli imkanlar sunacak bankaları araştırmaya başladı. 2025 yılının Şubat ayında emekli maaşlarına yapılan düzeltmenin ardından emekli banka promosyon ücretleri de güncellendi. Hem kamu hem de özel bankalar emeklilere bu sunacakları promosyon tutarlarını artırarak çeşitli ek ödemelerle birlikte toplamda 27 bin liraya kadar ödeme yapacaklarını duyurdu. Bazı bankalar emekli maaşı sahiplerine sundukları promosyonların yanı sıra ek ödeme seçenekleri de belirtiyor mu, ne gibi avantajlar var, emekliler sadece promosyon tutarına mı bakmalı? İşte banka emekli promosyonu ile ilgili merak edilenler...

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"EMEKLİLER PROMOSYON TUTARLARININ ARTIRILMASINI BEKLİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar arasında bir promosyon yarışı var. Biliyorsunuz 2017 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuyla bankalar arasında her yıl promosyon tutarı güncelleniyor. Bu tarihten itibaren de yasal olarak emeklilere 3 yılda bir promosyon verilmesi kararlaştırılmıştı. Biliyorsunuz promosyon sözleşmeleri 3 yılda bir yapılıyor ve her yıl bu oran arttırılıyor. Geçen yıl emekli maaşlarına yapılan zamlar özellikle yıllık bazda yüzde 86'lara ulaşmıştı hatırlarsanız. Ocak ayında da SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı. Neredeyse son bir yılda yapılan zam aslında yüzde 100'e ulaşmış durumda. Haliyle emekliler de bu anlamda bu promosyon tutarlarının artırılmasını bekliyor. Şubat ayı itibarıyla bunun pazarlığının da başladığını SSK ile kamu bankalarının ve diğer özel bankaların pazarlık masasına oturacağını biliyoruz.

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EMEKLİ MAAŞINA GÖRE PROMOSYONLAR NE KADAR?

Mart itibarıyla geçen yıl zaten bir artış yapılmıştı. Önceki yıl 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu, geçen yıl bu 8 - 12 bin lira arasına yükseltildi. Biliyorsunuz promosyonlarda kademeli bir sistem uygulanıyor. Burada alınan maaşa göre tutarlar değişiyor. Taban tutarları özetle belirteyim: 10 - 15 bin lira arasında maaş alanlar 8 bin lira, 15 - 20 bin lira arasından maaş alanlara 10 bin lira, 20 bin liranın üzerinde maaş alanlara 12 bin TL ödeniyor. Bir de 10 bin liranın altında maaş alanlar var, tabii 10 bin liranın altında maaş kalmadı, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı fakat emeklinin dul ve yetimleri de hissesi oranından maaş aldığı için onlara da 10 bin liranın altında kalan maaşları için de 5 bin lira bir ödeme yapılıyor.

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"YÜZDE 50 ORANINDA ARTMASI BEKLENİYOR"

Şu anda yeni zamların yüzde 50 oranında artması bekleniyor, bu taban tutarların yani 12 - 18 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Ama tabii özel bankalar daha çok banka müşterisi çekmek için hiç bu pazarlığı beklemeden 25 - 27 bin lira seviyelerine çekmiş durumda. Tabii yan ödemelerle, işte para puanlarla, ek ödemelerle ve kredi kartlarına tanımlanan ekstra puanlarla bunu sağlıyor.

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"SÖZLEŞMELER DİKKATLE İNCELENMELİ"

Fakat diğer taraftan bununla ilgili yapılacak sözleşmelerin de çok dikkatle yakından izlenmesi gerekiyor. Çünkü kredi imkanı sağlıyor bazı bankalar, sözleşmelerde bağlayıcı hükümlerin olması bir sonraki dönem eğer maaşını 3 yıldan önce değiştirmek isterse bir emekli bunun elini bağlayabiliyor. Kredi çeken bir emekli kendisi muvafakatname ile birlikte eğer maaşına bloke koyulmasını kabul etmişse, sözleşmede bu hüküm varsa 3 yıl dolmadan maaşını başka bir bankaya ya da kredi taksidi bitmeden başka bir bankaya taşıyamıyor. Emeklilerin özellikle sözleşme imzalarken bu maddelere, ek ödemeler verilirken hangi bağlayıcı hükümlerin olduğunu mutlaka okuması gerekiyor. Tabii emekliler tek tek bu sayfaları sözleşmeyi okuyamaz ama bankaya gittiği zaman oradaki banka görevlisine bunu sorabilir, bu detayları sorabilir.

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Diğer taraftan emekliler sürenin dolmasını beklemeden 3 yıllık sözleşme imzalanıyor. Başta peşin alınıyor bu para, 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeden istediği bankaya parasını taşıyabiliyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi bloke yoksa taşıyabiliyor, bir engel yoksa.

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"BAĞLAYICI BİR HÜKÜM YOKSA İSTEDİĞİ AN İSTEDİĞİ BANKAYA GEÇEBİLİR"

Örnek verelim; geçen yıl 20 bin liranın üzerinde emekli maaşı ile birlikte 12 bin lira taban diyelim taban bir bir promosyon tutarı aldı ve bu yıl Mart ayında başka bir bankaya geçiş yapmak istedi. Bu arada geçen bir yıllık süreyi cebine koyuyor. Yani 4 bin lira aslında emeklinin cebinde kalıyor. 8 bin lirayı maaşı yattığı an banka kesiyor, eğer diğer bankaya geçecekse. Diğer banka örneğin bu yıl 25 bin lira veren bir bankayı tercih etti, işte 25 bin lira veren bir bankayı tercih ettiği an zaten o sözleşme imzalandığı ve maaş taşındığı anda hemen hesabına o 25 bin lira geçiyor. 8 bin lirayı ödemiş oluyor, 4 bin lirayı cebine koymuş oluyor, diğer taraftan 25 bin liralık zaten peşin promosyon da hemen cebine koymuş oluyor. Böylelikle 13 bin lira artıya geçmiş oluyor. Buradaki promosyon 20 bin lira ise kazancı 8 bin lira oluyor. Yani sözleşmenin bitmesi beklenmemeli. Eğer böyle bir fırsat varsa kredi gibi ekstra bir bağlayıcı bir hüküm yoksa böyle o bankayla çalışmayı gerektirecek zorunlu kılacak bir sebep yoksa emekliler istediği an istediği bankaya geçiş yapabilir.

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"ÖNEMLİ BİR YAN GELİR OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR"

Çünkü biliyorsunuz bankalar bu anlamda sıkı bir rekabet halinde. Çünkü yeni müşterilerin gelmesi, her ay o maaşların emekli hesaplarına geçmesi aslında bankaların da işine geliyor. Çünkü bankaların işlem hacmi artıyor, müşteri sayısı artıyor, kredi kartı sağlıyor bir taraftan, verdiği kredi tutarı artıyor... Dolayısıyla burada kazan kazan stratejisi söz konusu. Bankalar kazandığının aslında bir kısmını da emekliyle paylaşmış oluyor. Burada hiç çekilmeden emekliler bankadan parasını başka bir bankaya taşıyabilir. Bu da aslında önemli bir yan gelir olarak karşımızda duruyor.

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Dikkat edilmesi gereken tek şey burada sözleşmeler. Sözleşmelerin iyi okunması gerekiyor. Orada özellikle kredi çekerken bloke koyulması, maaşa bloke koyulması işte emeklinin elini bağlayan hükümlerden bir tanesi oluyor. Daha sonra maaşımı taşıyamıyorum diye şikayetleri biz sıkça duyuyoruz. Ama bu sözleşme hükümlerinden kaynaklanıyor, dikkat edilmesi gerekiyor.

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"TALEP OLMAZSA BANKA DURDUK YERE PROMOSYON ÖDEMEZ"

Bir kere emeklilerin artık dediğimiz gibi her bir kuruşun her bir TL'nin artık günümüzde değerli olduğu bu dönemde emekliler bütün fırsatları, bütün kampanyaları yakından takip etmeli. Dolayısıyla biliyorsunuz önemli bir kazanım bu promosyon. 3 yılda bir yenileniyor ve bankalar bunun geçen yıl dediğimiz gibi emekli maaşlarında yüzde 86 artış oldu ama şu ana kadar promosyonlarda bir artış olmadı. Bu yıl da en az yüzde 50 artış olması bekleniyor. İşte bu artışları yakından takip etmeli. 3 yılı dolan emekliler bana tekrar banka promosyon verecek diye beklememeli, gidip bankadan yenilenmesi gerekiyor. Talep olmazsa banka durduk yere promosyon ödemez. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Süreyi, ilk sözleşme süresini çok iyi yakından takip etmeli emekliler"

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Hissenet
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