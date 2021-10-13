Emekliye 3'lü kazanç! Gelirler artacak: İntibak, maaş ve büyümeden pay...

TÜİK üç aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından net zam belli olacak. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği de emekliler için çeşitli teklifler sundu. İşte emeklilerin gelirini artıracak, intibak, maaş ve büyümeden pay ile ilgili detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1695 TL OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21’e ulaşacağı Merkez Bankası tarafından tahmin edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını ortaya koydu. Buna göre ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL’den hesaplandı.

EN DÜŞÜK MAAŞIN 2 BİN 825 TL OLMASI BEKLENİYOR

Yapılan emekli maaş zammı hesaplamalarının ardından Türkiye Emekliler Derneği taleplerini belirtti. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlerin hayata geçirilmesinin ardından dernek, intibak, maaş ve büyümeden pay da istediklerini belirtti. Dernek Hukuk Müşaviri Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, intibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında düzelme yapılmasını beklediklerini, en düşük aylığın 2 bin 825 lira olan net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini teklif ettiklerini ifade etti.

EKONOMİK BÜYÜMEDEN PAY İSTENDİ

5510 sayılı yasa ile yeniden düzenlenen aylık bağlama sistemi mevcut emeklilerde ve yeni emeklilerde hak kayıplarına neden olduğunu belirten Yazıcıoğlu, üçlü sistemin yeniden düzenlenmesi ve ekonomik büyümeden pay verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Emekliler Derneği’nin bu taleplerine yönelik olarak hükümetten henüz bir yanıt gelmedi. İlerleyen günlerde taleplere yönelik olumlu veya olumsuz bir cevap verilmesi bekleniyor. Taleplere verilen cevapları yine haber sitemizden bulabilirsiniz.



