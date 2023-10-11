Emekliye 5 bin TL ikramiye kimleri kapsıyor? Bakan Işıkhan o tartışmalara son noktayı koydu: 'En maksimum sonuç...'

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek" dedi.

KASIM AYININ ORTASINA KADAR HESAPLARDA OLACAK

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. Toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen ikramiyeden, yalnızca çalışmayan emekliler faydalanacak. Hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ödeme yapılmayacak. Ödemeler Kasım ayı ortasında hesaplara geçecek.

DUL VE YETİM AYLIĞINDA HİSSEYE GÖRE İKRAMİYE

Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanlara da yansıyacak. Dul ve yetimler de emeklilik hisse oranına göre ikramiye alacak. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE KAPSAM GENİŞLEMEYECEK

Bu durum siyasette tartışmalara yol açarken, İYİ Parti ve CHP'den ikramiye ayrım yapılmadan herkese verilmeli çağrısı gelmişti. Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN MAKSİMUM SONUÇ BUYDU"

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise son açıklamasında, "Düzenlemenin kapsamı genişler mi?" sorusuna, "Çalışma Bakanlığının çalışması sürüyor. Şu an itibariyle genişleme imkanı yok. Ben anayasa aykırı olduğunu düşünmüyorum" demişti.



