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Emekliye 785 TL fark! İşte tüm detaylar...

06.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin ocak zammı, 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 10.48'e yükseldi. En düşük maaş, bin 797 TL'ye yükselirken, aylıklarda 785 TL'ye varan artış yaşandı. Gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Emekliye 785 TL fark! İşte tüm detaylar...

Sene sonu yaklaşırken, emeklilerin gözü ocak artışına çevrildi.

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşları, ocak ayında bu senenin 2. 6 aylık döneminde yapılan enflasyon oranında artırılacak.

Zam oranları için de ipuçları gelmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; temmuz-kasım aylarının enflasyon oranı, yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Kesin oran için sadece aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

Şu ana dek ortaya çıkan enflasyon verilerine göre; Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin gelirinde 785 TL'ye ulaşan artış olacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 TL'den 8 bin 277 TL'ye yükselecek.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 TL'den 2 bin 63 TL'ye, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 TL'den 2 bin 596 TL'ye yükselmiş olacak.

SSK'lilerde de en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 TL'den 2 bin 899 TL'ye, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 TL'den bin 797 TL'ye yükselecek.

Mevcut ve yüzde 10.48 zamlı maaşlar şöyle;

1.750 1.933.40
2.000 2.209,60
2.250 2.485,80
2.500 2.762,00
2.750 3.038,20
3.000 3.314,40
3.250 3.590,60
3.500 3.866,80
3.750 4.143,00
4.000 4.419,20
4.250 4.695,40
4.500 4.971,60
4.750 5.247,80
5.000 5.524,00
5.000 5.524,00
5.250 5.800,20
5.500 6.076,40
5.750 6.352,60
6.000 6.628,80
6.250 6.905,00
6.500 7.181,20
6.750 7.457,40
7.000 7.733,60


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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