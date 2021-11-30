Emekliye çifte zam fırsatı! Memur, öğretmen, polis, hemşire, avukat...

Emekliler yılda iki kere zam almaktadır. Ocak ve haziran aylarında yapılan bu zamlar son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. TÜİK’in açıklayacağı 2 aylık veri kaldı. Net rakamlar bu verilerin ardından belli olacak. Ancak memur emeklileri zamma ilaveten şu anda hesaplanan rakamlara göre yüzde 7.01 enflasyon farkı alacak. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son rakamlar…

ŞU ANDA YÜZDE 6.72 ZAM GÖRÜNDÜ

Türkiye İstatistik kurumu 2021 yılı son dört aylık enflasyon verilerini açıklamıştı. Emekli maaşlarının netleşmesi için 2 veriye daha ihtiyaç var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana kasım ve aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÖNELİK TAHMİNLER

Şu anda memur emeklilerine yönelik iki tahmin var. Biri yüzde 11.17 diğeri ise yüzde 12.01. Bu rakamlara göre emekli memur maaşları şöyle olacak

GÖREV MEVCUT YÜZDE 11.17 YÜZDE 12.01

Profesör 9.346 10.389 10.468

Genel Müdür 10.435 11.600 11.688

Müsteşar 11.806 13.124 13.223

Kaymakam 6.840 7.604 7.661

Öğretmen 4.029 4.479 4.512

İmam hatip 4.029 4.479 4.512

Memur (Lisans) 3.918 4.355 4.388

Mühendis 4.913 5.461 5.503

Polis Memuru 4.167 4.632 4.667

Teknisyen (Lise) 3.419 3.800 3.829

Hemşire 3.916 4.353 4.386



