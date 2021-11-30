Emekliye çifte zam fırsatı! Memur, öğretmen, polis, hemşire, avukat...

Emekliler yılda iki kere zam almaktadır. Ocak ve haziran aylarında yapılan bu zamlar son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. TÜİK’in açıklayacağı 2 aylık veri kaldı. Net rakamlar bu verilerin ardından belli olacak. Ancak memur emeklileri zamma ilaveten şu anda hesaplanan rakamlara göre yüzde 7.01 enflasyon farkı alacak. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son rakamlar…
Türkiye İstatistik kurumu 2021 yılı son dört aylık enflasyon verilerini açıklamıştı. Emekli maaşlarının netleşmesi için 2 veriye daha ihtiyaç var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana kasım ve aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.
Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.
Şu anda memur emeklilerine yönelik iki tahmin var. Biri yüzde 11.17 diğeri ise yüzde 12.01. Bu rakamlara göre emekli memur maaşları şöyle olacak
GÖREV MEVCUT YÜZDE 11.17 YÜZDE 12.01
Profesör 9.346 10.389 10.468
Genel Müdür 10.435 11.600 11.688
Müsteşar 11.806 13.124 13.223
Kaymakam 6.840 7.604 7.661
Öğretmen 4.029 4.479 4.512
İmam hatip 4.029 4.479 4.512
Memur (Lisans) 3.918 4.355 4.388
Mühendis 4.913 5.461 5.503
Polis Memuru 4.167 4.632 4.667
Teknisyen (Lise) 3.419 3.800 3.829
Hemşire 3.916 4.353 4.386
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