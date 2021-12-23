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Emekliye çifte zam mı geliyor? Sevindiren haber! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam geliyor?

23.12.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda verilecek zamlı asgari ücret oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zamları detayları da belli oldu. Ocak ayında emeklilerin maaşlarına uygulanacak zammın yanında ek zam da yapılacak. Peki emekliye yapılacak çifte zammın detayları neler? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam geliyor? İşte detaylar...

Emekliye çifte zam mı geliyor? Sevindiren haber! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam geliyor?

Milyonlarca emekliyi 2022 Ocak ayında hem maaşlarına yapılacak zam ve ek zam heyecanı sardı. Düşük maaşlı vatandaşlara ise daha yüksek zam yapılacak şekilde pek çok formül masada bulunuyor. İşte emekli zammının detayları...

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MI GELİYOR?

Yapılacak iyileştirmenin zamların ödeneceği Ocak ayına yetiştirilmesi bekleniyor. Buna göre önce formüller hazırlanacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Gelişmeleri ilgiyle takip eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Hazırlanan ilk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek senelik enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı % 14.2 olacak. Senelik enflasyon formülü hayata geçirilirse bu defa, bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

YÜZDE 40 FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

Senelik kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşulmakta. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 8.45 zam almıştı. Yapılacak zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü eğer hayata geçirilirse, Ocak ayında emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olabilecek. Ayrıca 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa % 13.3'lük ek bir artış da uygulanabilecek.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ GÜNDEMDE

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen biçimde belirlenmesi de gündemde. Yani buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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