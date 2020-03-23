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Emekliye ek 450 TL maaş ödemesi! İşte o yöntem

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Corona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından alınan ekonomik tedbirlerle birlikte emekli promosyonlarına dair ödemeler en çok araştırılan konular arasında yerini almıştır. Milyonlarca emekli promosyonlarını alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan “promosyon ödemesinin yapılacağına” ilişkin açıklama emeklilerin yüreğine su serpti.

Emekliye ek 450 TL maaş ödemesi! İşte o yöntem

Emekli promosyon ödemesine ilişin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından vatandaşların içini ferahlatacak açıklamalar yapıldı. Emeklilere belirlenen oranlarda promosyon ödemesinin yapılacağını belirten TBB açıklamasında, “promosyon ödemesinde taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Emeklilerin herhangi bir onay vermesine gerek kalmadan promosyon miktarlarının maaş hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.” İfadelerine yer vermiştir. Aynı zamanda başka bankadan promosyon almak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanacağını söyleyen TBB, “maaşını başka bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını iade etmek koşuluyla maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır” dedi.

Bankaların Güncel Emekli Promosyonları

1 Mart 2020 tarihinden sonra başlayan promosyon ödemelerinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olanların son gelişmeler ile birlikte 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalamasına gerek kalmamıştır. Maaş aldıkları bankaların, emeklinin maaş hesaplarına otomatik olarak promosyon ödemesine karar verilmiştir.

Promosyon ücretleri, bankaların belirledikleri ücretler kapsamında değişiklik göstermiştir. 2020 yılı içinde bankaların kampanya fırsatları ile birlikte promosyon miktarları artmıştır.

AKBANK: Emekli müşterilerinin maaşlarının miktarına göre 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Aynı zamanda tüm ortak ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi kampanyalar sunuluyor. Diğer bankalardan farklı olarak emekliler maaşlarını, bankaya yatma tarihinden 2 gün önce hesaplarından çekebiliyorlar.

DENİZBANK: Emekli müşterilerinin maaşlarının miktarına bakılarak promosyon olarak 450 TL’ye varan miktarlar veriliyor. Promosyon ödemesine ek olarak; kazandırılan her maaş müşterisi için 100 TL kampanya ücretinden yararlanılabilir. Aynı zamanda emekli maaş müşteriler alışveriş ve faturalarda indirim, özel faiz kredi kampanyaları da sunuluyor.
FİBABANK: Emekli maaşlarının miktarına bağlı olarak 300, 415 ve 500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK: Halkbank emekli müşterileri için 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000- 2.000 TL arasında maaş alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılır.

ING BANK: 450 TL’ye varan promosyon ödemesine ek olarak banka maaş müşterilerine ekstra kampanya imkanlarını da sunuluyor. Emekliler 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekliyi ING müşterisi yapanlara 150 TL ve ING Mobil kullananlara ise 50 TL ek nakit ödemesi imkanı sunuluyor.

TÜRKİYE İş BANKASI: Banka müşterilerine 450 TL’ye varan promosyon ödemesi seçeneği sunuluyor. Promosyon ödemesine ek olarak müşterilerden kredi kartı ücreti alınmıyor. Kredilere uygulanan özel faiz imkanı veriliyor. Aynı zamanda müşterilere ücretsiz havale ve EFT seçenekleri de devreye sokuluyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı sunuluyor. Nakit promosyonlarının yanında, tanıdıklarının maaşını da QNB Finansbank’a yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri kişi başına 125 TL kampanya fırsatı verilir. Bu bankaya mensup olan emeklilere, QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alma opsiyonu verilmiştir. Yurtiçindeki tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkı verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, promosyon,

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