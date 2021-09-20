Emekliye en az 1711 TL! SSK, Bağ-Kur ve emekli aylığı...

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yılbaşı ve yılın ortasında gerçekleşmektedir. Yapılan zamlar ise enflasyon oranına bağlı olarak değişmektedir. Ocak ayında emekliye yapılacak zam için enflasyon hesaplamalarına şimdiden başlandı. Bu hesaplamaya göre emekliye en az 1711 TL zam yapılacak. İşte SSK, Bağkur ve memur emeklisin yapılacak zamlar…

OCAK AYINDA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler yeni yıla zamlı maaş ile başlayacak. 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamına göre yapılacak zam için şimdiden tahminler yapıldı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın ocak ayında da yapılması beklendi. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINA YÜZDE 5.21 ORANINDA ZAM

2021 yılının ikinci yarısında enflasyon rakamları için Merkez Bankası yüzde 14.1 olarak tahminde bulundu. Bu tahmin için enflasyonun yüzde 5.21’e çıkması gerekiyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5.21 oranında olması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 7.21 ORANINDA ZAM

Geçtiğimiz ay memur ve memur emeklileri için sendikalar ve hükümet masaya oturmuştu. Alınan kararların ardından her iki taraf da anlaşmaya vardı. Memur emeklilerine 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Bunun yanında yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21’lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin ocak ayındaki zammı yüzde 7.21’e ulaşacak.

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1711 TL

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tahminler gerçekleşirse, emekli maaşları şöyle olacak:

2000’den sonra emekli olan SSK’lıların maaşı 1626 TL’den 1711 TL’ye çıkacak.

2000’den önce emekli olan SSK’lıların maaşı 2624 TL’den, 2760 TL’ye yükselecek.

Esnaf ise 2350 TL olan emekli maaşı, 2472 TL’ye; çiftçiler 1867 TL’den 1964 TL’ye bir yükseliş görecek.

En düşük memur emeklisi olan 3275 TL’lik maaş ise ocak ayında 3512 TL’ye çıkacak.



