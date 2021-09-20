FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye en az 1711 TL! SSK, Bağ-Kur ve emekli aylığı...

Emekliye en az 1711 TL! SSK, Bağ-Kur ve emekli aylığı...

20.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki kere yapılan emekli maaşı zammı için gözler şimdiden ocak ayına çevrildi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zamları için şimdiden hesaplamalar yapıldı. İşte emeklilere yapılacak zam oranları…

Emekliye en az 1711 TL! SSK, Bağ-Kur ve emekli aylığı...

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yılbaşı ve yılın ortasında gerçekleşmektedir. Yapılan zamlar ise enflasyon oranına bağlı olarak değişmektedir. Ocak ayında emekliye yapılacak zam için enflasyon hesaplamalarına şimdiden başlandı. Bu hesaplamaya göre emekliye en az 1711 TL zam yapılacak. İşte SSK, Bağkur ve memur emeklisin yapılacak zamlar…

OCAK AYINDA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler yeni yıla zamlı maaş ile başlayacak. 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamına göre yapılacak zam için şimdiden tahminler yapıldı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın ocak ayında da yapılması beklendi. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINA YÜZDE 5.21 ORANINDA ZAM

2021 yılının ikinci yarısında enflasyon rakamları için Merkez Bankası yüzde 14.1 olarak tahminde bulundu. Bu tahmin için enflasyonun yüzde 5.21’e çıkması gerekiyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5.21 oranında olması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 7.21 ORANINDA ZAM

Geçtiğimiz ay memur ve memur emeklileri için sendikalar ve hükümet masaya oturmuştu. Alınan kararların ardından her iki taraf da anlaşmaya vardı. Memur emeklilerine 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Bunun yanında yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21’lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin ocak ayındaki zammı yüzde 7.21’e ulaşacak.

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1711 TL

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tahminler gerçekleşirse, emekli maaşları şöyle olacak:

2000’den sonra emekli olan SSK’lıların maaşı 1626 TL’den 1711 TL’ye çıkacak.

2000’den önce emekli olan SSK’lıların maaşı 2624 TL’den, 2760 TL’ye yükselecek.

Esnaf ise 2350 TL olan emekli maaşı, 2472 TL’ye; çiftçiler 1867 TL’den 1964 TL’ye bir yükseliş görecek.

En düşük memur emeklisi olan 3275 TL’lik maaş ise ocak ayında 3512 TL’ye çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
100 milyon dolara koşuyor!100 milyon dolara koşuyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira!

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira!

Üniversiteli gençler dikkat! Başvuranın anında hesabına yatıyor: Aylık 4.000 lira!

Üniversiteli gençler dikkat! Başvuranın anında hesabına yatıyor: Aylık 4.000 lira!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.