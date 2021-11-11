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Emekliye en az 1736 TL! Ocak ayında gelirler artacak

11.11.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise yıl içinde son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenir. 2022 yılı ocak ayında yapılacak zam ile gelirler artacak, en düşük maaş 1736 TL olacak.

Emekliye en az 1736 TL! Ocak ayında gelirler artacak

Memur emeklileri, SGK emeklilerinin maaşlarına gelecek zam oranları birbirinden farklıdır. 2022 yılında yapılacak zam, 2021 son 6 aylık enflasyon oranına göre belli olacak. Emekliye yapılacak zammın net rakamı kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkacak. Şu anda yapılan tahminlere göre emekliye yapılacak zamlarla en düşük maaş 1736 TL olacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021 yılının bitmesine son 2 ay kalırken emekliler gözünü, kulağını gelecek zam haberine dikti. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak Türkiye İstatistik Kurumu son olarak ekim ayı enflasyon rakamını açıklamıştı. Net rakam kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Temmuz ayından ekim ayına kadar açıklanan enflasyona göre tahminler yapılmaya başlandı.

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon tahminlerine bakıldığında 6 aylık enflasyon bir diğer deyişle emeklilerin zaman yüzde 9.17 olacak.

ŞU ANA KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON ORANINA GÖRE HESAPLANAN EMEKLİ MAAŞLAR

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2350 liradan 2508 liraya, çiftçilerde 1567 liradan 1993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2624 liradan 2800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1626 liradan 1736 liraya çıkacak.

NET RAKAMLAR ARALIK SONUNDA BELLİ OLACAK

Enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarında net rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarını açıklamasının ardından belli olacak. Emekliler 2022 yılının başında maaşlarını zamlı olarak alacak. İlerleyen günlerde hükümetten açıklama yapılacak.

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