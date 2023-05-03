Emekliye kademeli zam planı! 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanların beklediği haber... Bakan Bilgin tarih verdi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından daha çok prim ve günü olan emeklilerin maaşlarının aynı seviyede kalması tartışma yaratmıştı. Emekliler için yeni bir zam gündeme gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"EMEKLİYE KADEMELİ ZAM PLANLAMIŞTIK"

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.

"EYT'DE BİR MİLYONA YAKIN KİŞİNİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin soruyu Bilgin, "Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi kapsıyor ama bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresini, sigorta prim gün sayısını dolduranların sayısı 2 milyon 200 bin kişiydi. Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi. Bir milyona yakın kişinin de işlemleri gerçekleştirildi." şeklinde yanıtladı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) normal zamanda yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti.

Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.

