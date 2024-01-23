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Emekliye maaş farkı ödemesi için son dakika gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
23.01.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.

Emekliye maaş farkı ödemesi için son dakika gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Son dakika haberine göre, Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.

Aylık Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

  1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
  2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
  3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL’dir.

II- 2023 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 Milyon TL’dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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emekli zammı
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