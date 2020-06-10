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Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler! İşte o bankalar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşarken çareyi bankalardan kredi talep etmekte buldu. Emekli aylığının devlet güvencesinde olması bankaların kredi vermesinde kolaylık sağlıyor. Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik durgunluğu azaltmak adına bankalar elini taşın altına koymayı seçti. Özellikle kamu bankaları sorumluluğun büyük kısmını alarak emeklilere kredi imkanı sunmaya başladı.

Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler! İşte o bankalar...

Koronavirüs tedbirleri ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ekonomik durgunluğu azaltmak için önemli bir adım oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların üstlendikleri sorumlulukları ve paket kapsamında geliştirilen projeleri anlattı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1500 TL'ye yükseltildi. Emeklilik için yapılan düzenlemelerin ardından bankaların emekli müşterilerine verdikleri kredi oranlarında değişiklik oldu. Bankaların sunduğu kampanyalarla birlikte emekliler kolaylıkla kredi alabiliyorlar. Peki emekliye kredi veren bankalar neler? İşte emeklilerin yüzünü güldürecek kredi oranları...

EMEKLİ KREDİSİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Her bankanın kendi kredi şartları olduğunu vurgulamak yararlı olur ancak genel itibariyle de emekli müşterilerin uyması gereken koşullar bulunur. Emeklilerin bankalardan kredi alabilmesi için mutlaka belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

Alınan kredi taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70'ini geçmemesi gerekir.
Kredi almak isteyen kişinin emekli maaşını aldığı bankanın dışında herhangi bir kredi talebinin bulunmaması şarttır.
Banka tarafından belirlenen 75 yaş sınırının aşılmaması istenir.
Kişilerin kredi sicilinin temiz olması ve hakkında herhangi bir yasal ya da idari borç takibi kararının çıkmamış olması gereklidir.
Kişinin emekli olmasına rağmen çalışma hayatına devam etmesi durumunda geliri belgelenmelidir.
Kredi çekmek için bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerekirse emekli kişinin eşinden yazılı imza alınmalıdır.

EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar maaş müşterilerine ve potansiyel müşterileri adaylarına çeşitli kampanya fırsatları sunar. Ancak emekliye faizsiz kredi desteği sağlanan banka bulunmamaktadır. Faizsiz kredi uygulaması yerine bazı katılım bankaları finansman desteği sunar. Kar payı uygulayan bankalar arasında; Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası yerini almıştır. Aşağıda ise düşük faizle kredi veren bankaları sıraladık:

Not: Faiz oranları, bankaların günlük kararına göre değişiklik gösterebilir.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında konut ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi seçeneği sunulmuştur. Buna göre; tüketici kredisi için 20 bin TL tutarında 60 ay vadeli yüzde 0.98 faiz oranıyla kredi verilmektedir. Konut kredisi için ise 100 Bin TL tutarında 120 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi seçeneği geliştirilmiştir.

HALKBANK

Halkbank Mutlu Emekli Kredisiyle emekli müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlatılmıştır. Limiti 50 bin TL olarak belirlenen kredi 60 ay ve faiz oranı yüzde 0.98 olarak uygulamaya konulmuştur.

ING BANK

Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara özel olarak Turuncu Ekstra ile harcayabilecekleri nakit promosyon imkanı sunulur. Emekliler 60 ay vadeli ihtiyaç kredisini 3 ay erteleme seçeneğiyle yüzde 0.79'dan başlayan faiz imkanıyla alabilirler.

BANKALARIN EMEKLİ MÜŞTERİLERİ İÇİN SUNDUĞU FAİZ ORANLARI NELERDİR?

Bankaların güncel faiz oranları şu şekilde:

Aktifbank: yüzde 1,08
QNB Finansbank: yüzde 0.79
Türkiye İş Bankası: yüzde 0.96
Garanti Bankası: yüzde 0.99
Vakıfbank: yüzde 0.98
Şekerbank: yüzde 0.95-yüzde 1.09
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): yüzde 0.89
Yapı Kredi Bankası: yüzde 1.09-yüzde 1.67
Denizbank: yüzde 1.29
Fibabanka: yüzde0.99

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ayağınızı yorganınız kadar uzatın. Borç la yaşanmaz. yada çok kısa sürede ödeyebileceğiniz borç alın. çok mecbursak.
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