Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler! İşte o bankalar...

Koronavirüs tedbirleri ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ekonomik durgunluğu azaltmak için önemli bir adım oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların üstlendikleri sorumlulukları ve paket kapsamında geliştirilen projeleri anlattı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1500 TL'ye yükseltildi. Emeklilik için yapılan düzenlemelerin ardından bankaların emekli müşterilerine verdikleri kredi oranlarında değişiklik oldu. Bankaların sunduğu kampanyalarla birlikte emekliler kolaylıkla kredi alabiliyorlar. Peki emekliye kredi veren bankalar neler? İşte emeklilerin yüzünü güldürecek kredi oranları...

EMEKLİ KREDİSİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Her bankanın kendi kredi şartları olduğunu vurgulamak yararlı olur ancak genel itibariyle de emekli müşterilerin uyması gereken koşullar bulunur. Emeklilerin bankalardan kredi alabilmesi için mutlaka belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

Alınan kredi taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70'ini geçmemesi gerekir.

Kredi almak isteyen kişinin emekli maaşını aldığı bankanın dışında herhangi bir kredi talebinin bulunmaması şarttır.

Banka tarafından belirlenen 75 yaş sınırının aşılmaması istenir.

Kişilerin kredi sicilinin temiz olması ve hakkında herhangi bir yasal ya da idari borç takibi kararının çıkmamış olması gereklidir.

Kişinin emekli olmasına rağmen çalışma hayatına devam etmesi durumunda geliri belgelenmelidir.

Kredi çekmek için bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerekirse emekli kişinin eşinden yazılı imza alınmalıdır.