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Emekliye Ocak'ta sürpriz gelebilir! Maaşlar ne olacak?

Milyonlarca memur ve emekli, gözünü yılbaşında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam hakkında yapılacak yasal maaş artış oranlarını değerlendirdi.

Emekliye Ocak'ta sürpriz gelebilir! Maaşlar ne olacak?
Cansu Çamcı

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü baskı altında kalan milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş güncellemesine odaklandı. Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5-8,5 civarında bir yasal maaş güncellemesi olacağını bildirdi.

İşte Karakaş'ın köşe yazısı...

"20 milyonu aşkın memur ve emeklilerin tüm umudu, yılbaşında yapılacak yeni maaş güncellemelerinde. Sabit gelirli vatandaşımız için her güncelleme dönemi, geçim derdine derman, sıkışan bütçeye bir nefes umududur. Lakin sahadaki iktisadi gerçekler ile mutfaktaki yangın, Ankara kulislerinde konuşulan formüllerle her zaman örtüşmemektedir. Atalarımız "Görünen köy kılavuz istemez" der. Enflasyonun tahribatı her geçen gün derinleşmekte, "Görünen dağın uzağı olmaz" düsturunca geçim derdiyle boğuşan memur ve emeklileri için artık bıçak kemiğe dayanmış bulunmaktadır.

TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

Memur ve emeklisinin en büyük kâbusu, maalesef "Toplu Sözleşme" düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmasıdır.

Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.

Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.
"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Emekliye Ocak ta sürpriz gelebilir! Maaşlar ne olacak? 1

Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetlemektedir

Emekliye Ocak ta sürpriz gelebilir! Maaşlar ne olacak? 2

MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK İMTİHANI

Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan resmî rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam %3,65 seviyesindedir.

Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki %7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap etmektedir. Bu rakam %7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değildir. Ancak %5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantidir.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP

Psikolojik Sınır: %30’luk rakam hükûmet için kritik bir sınavdır.
Şahsi Beklentim: Yıl sonu enflasyonunun en fazla %29,99 civarında kalacağı yönündedir. Ancak dış kaynaklı siyonist&emperyalist şer güçlerinin yol açtıkları savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkündür.

Emekliye Ocak ta sürpriz gelebilir! Maaşlar ne olacak? 3

YASAL GÜNCELLEME ORANLARI NE OLACAK?

Ocak ayında gerçekleşecek yasal güncellemeler otomatik olarak şu şekilde şekillenecektir:

Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu: %30 civarında
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi: %9,5-%10,5 (Ortalama %10)
Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi: %7,5-%8,5 (Ortalama %8)

"ŞİMŞEK VAADİ" VE ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM RÜZGÂRI

Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki %4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmî enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi %8 yerine %10 civarında gerçekleşecektir.

Ancak dikkat edilirse hep "güncelleme" demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

Ankara kulislerinden esen rüzgârların emekli ve çalışanlar lehine doğru evrilmekte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Seçim Takvimi ve Tepkiler: 3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmamıştır. Parti teşkilatları ve milletvekilleri bu durumu hükûmete sürekli arz etmektedir. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusu yüksek sesle dile getirilmektedir.
Seyyanen Zam Beklentisi: 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Memur maaş artış emekli
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