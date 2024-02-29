Emekliye seyyanen zamda Erdoğan noktayı koydu! Gazeteci Fatih Altaylı ve Fatih Portakal’dan dikkat çeken yorum: ‘Emekliye, memura para vermezlerse sorun çözülür’

Yüzde 49,25’lik artış ve 10 bin TL en düşük maaş yeterli bulunmayınca seçim öncesi 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisine girmişti. Emekliye seyyanen zam gelecek mi? sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan maliyet hesabı yaparak durumu açıkladı. Gazeteci Fatih Altaylı ve Fatih Portakal ise emekliye ek zam için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Emekliler seyyanen zam beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir açıklama yaptı. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirten Erdoğan, “16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” dedi.

FATİH ALTAYLI’DAN TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

Gazeteci Fatih Altaylı emekli zammı yorumunda Tansu Çiller hatırlatması yaparak dikkat çeken bir açıklamaya imza atarak, “1991 ya da 1992 yılları sanırım. Tansu Çiller ekonomiden sorumlulu bakan. Şöyle diyor: ‘6 ay maaş ödemeyeceğiz. Daha doğrusu Coşkun Ulusoy dönemin maliye bakanını arıyor, diyor ki: ‘Efendim, Tansu Hanım memur maaş ödemeleri için gereken parayı Ziraat Bankası'na yatırmadı. Maaş günü geliyor, yatırılması emrini imzalamadı. Ne yapacağız.’ Ne, nasıl falan… Süleyman Demirel de başbakan. ‘Ne oldu? falan… Tansu Çiller diyor ki, ‘Maaşları ödersek enflasyona mücadele edemeyiz.’ 6 ay ödemezsek enflasyona mücadele konusunda çok başarılı oluruz” diye konuştu.

“MEMURA PARA VERMEZSEK SORUN ÇÖZÜLÜR”

“Bunun o zaman pek çok tanığı var” diyen Altaylı, “Hatta yakında yayınlanacak bir kitapta bir eski bakan bu hikayeyi de anlatıyor. Yani kıssadan hisseye bugünkü durum da çok farklı değil. Emeklileri öldürürsek açlıktan enflasyonla mücadelede başarılı olmuş olabiliriz. Memurlara da hiç para vermezlerse, maaş da ödenmezse sonunda sorun çözülür. Seçimden sonra olacakları göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.

FATİH PORTAKAL: AK PARTİ’DE ERİME EMEKLİLER ARASINDA YÜZDE 30

Gazeteci Fatih Portakal ise yapılan bir araştırmaya göre AK Parti’de erimenin emekliler arasında yüzde 30 olduğunu söyledi. Gazeteci Nuray Babacan’ın haberini canlı yayında aktaran Fatih Portakal, “Yaşlı ve emekli tabanında ciddi oranda çözülme olduğunu iddia ediyor. AK Parti’nin araştırmasında ekonomiden en çok etkilenen kitle olarak geçiyormuş emekliler. Ve 65 yaş üstünde yüzde 30’luk bir erime var” ifadelerini kullandı.







